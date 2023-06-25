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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة.. احرص عليه طوال اليوم وشاهد النتيجة

صدى البلد

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة..  يجب على كل مسلم انتهاز فرصة استجابة الدعاء بالإلحاح والتضرع الى الله والإكثار من التهليل والذكر وقراءة القرآن فالأجر عظيم، واستجابة الدعاء فيه أعظم ، وإحياء يوم عرفة بالطاعات يأخذ أشكال عديدة ولا شك أن أغلب المسلمون يصومون هذا اليوم ، والى جانب الصيام فمنهم من يقرأ القرآن ومنهم من يواظب على الذكر حتى غروب شمس هذاا ليوم ومن المسلمين من يقيم الصلاة ويدعو الله بكل ما يريد. 

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة  


يا حي يا قيوم، يا حيا لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، كاشف الهم مجيب دعوة المضطرين، أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رب ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، يا ارحم الراحمين.

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين”.

اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقا حلالا، وعجل لى به يا نعم المجيب ، اللهم ياباسط اليدين بلعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدا، اجعل يدى عليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير.

قل هو الله أحد " بفضلها يارب لا تكلنى إلى أحد ولا تحوجنى إلى أحد،وأغننى يارب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدى من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "الله الصمد * لم يلد ولم يولد * لم يكن له كفوا أحد.

دعاء يوم عرفة مستجاب
لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتىلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
اللهم إني أسالك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار.

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء اقض،  عنا الدين وأغننا من الفقر.

 

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