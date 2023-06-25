أسامة عرابي: لو الأهلي قابل السيتي محتاج 2 من عينة عبدالمنعم لإيقاف هالاند

تحدث أسامة عرابي لاعب النادي الأهلي السابق، على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في مونديال الأندية.



وقال أسامة عرابي خلال تواجده ضيفا في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح: لو الأهلي قابل السيتي في كأس العالم للأندية محتاج 2 من عينة زي عبد المنعم لإيقاف هالاند.

واختتم أسامة عرابي: "التقليل من كأس العالم للأندية كلام غير منطقي".

تجديد حسين الشحات

حرصت والدة اللاعب الشحات، على توجيه رسالة لابنها بعد تجديد عقده مع الأهلي.

ونشر شوبير صورة لحسين الشحات برفقة والدته، وكتب: والدة حسين الشحات: إمضي يا حسين النادي الأهلي بيتنا، وعمرنا ما نسيب الأهلي حتى لو بكنوز الدنيا".