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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

شاب باكستاني يصل
شاب باكستاني يصل إلى مكة لأداء مناسك الحج سيرا

في محاولة لتحدى الظروف للوصول إلى حلمه وصل شاب باكستاني ويدعى عثمان أرشد  إلى مكة المكرمة وذلك لأداء مناسك الحج، سيرًا على قدميه من بلاده إلى بيت الله الحرام.

سيرا على الأقدام شاب بكستاني يصل إلى مكة

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وقد بدأت الرحلة في شهر أكتوبر من العام الماضي، ليقطع الشاب الباكستاني حوالي مسافة 5400 كم، قام خلالها بزيارة العديد من الدول، من بينها: إيران والإمارات ليصل إلى وجهته الأخيرة وهي المملكة العربية السعودية.

 شاب باكستاني يصل إلى مكة لأداء مناسك الحج على الأقدام

وقد وصل الشاب الباكستاني أرشد إلى وجهته وذلك خلال 6 أشهر، وذلك رغم العديد من الظروف و التي كانت  تشكل له الكثير من الإحباط أمام محاولة تحقيق هدفه لأداء مناسك الحج في البداية ، وتعد  أبرز تلك التحديات هي التقلبات الجوية، وصعوبة الطرق.

 شاب باكستاني يصل إلى مكة لأداء مناسك الحج سيرا على قدميه

وقد جه "أرشد" رسالة للكثير من الشباب ممن هم في نفسه عمره قائلا: إذا كنت تريد فعل شيء عليك الثقة بنفسك .

شاب باكستاني مكة المكرمة مناسك الحج أداء مناسك الحج التقلبات الجوية

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