لتعليم الأطفال.. محاكاة مناسك الحج بالنادي الأهلي |شاهد

في تجربة لتعليم الأطفال، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمحاكاة مناسك الحج بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وظهر أطفال وهو يطوفون حول مجسم للكعبة المشرفة مع تعليمهم بعض المناسك المختلفة بداية من السفر من بلدهم.

وحث الإسلام على أداء الحج والعمرة، حيث إن الحج هو الركن الخامس في الإسلام، وله أجر كبير عند الله عز وجل.

محاكاة مناسك الحج بالنادي الأهلي

محاكاة مناسك الحج بالنادي الأهلي

الأهلي يستعد لمواجهة منتخب السويس:

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة منتخب السويس، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الأهلي ومنتخب السويس في تمام الثامنة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.