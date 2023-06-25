محافظ كفر الشيخ: تدشين عيادة تأمين طبي مجانية بـ بلطيم لخدمة المصطافين

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تدشين "عيادة التأمين الطبي المجانية بمدينة مصيف بلطيم"، وتستقبل المصطافين من الساعة من 9 صباحاً، حتى الساعة 3 مساءً.

ويأتي ذلك خلال فترة المصيف، ضمن القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان، ومديرية الصحة بكفر الشيخ، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للفريق المشرف على القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بالإدارة الصحية بمركز ومدينة بلطيم، وإدارة مستشفى برج البرلس المركزي، والوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعاً وتكامل أدوارهم نحو تيسير سبل تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالينا الكرام.