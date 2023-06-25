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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الكندية تفتح تحقيقا في انفجار الغواصة "تيتان"

صدى البلد

 أعلنت السلطات الكندية فتح التحقيق في انفجار الغواصة الصغيرة "تيتان" التي اختفت بالقرب من حطام "تيتانيك" وعلى متنها خمسة أشخاص.

وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي، كاثي فوكس - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن مهمتنا تتمثل في معرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه في المستقبل".

وقضت فرق من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا أياما في مسح آلاف الأميال المربعة من البحار المفتوحة بالطائرات والسفن بحثا عن أية علامة على "تيتان".

وانطلقت سفينة الشحن "بولار برايس" نهاية الأسبوع الماضي والتي ترفع العلم الكندي من سانت جونز، وعلى متنها محققو مجلس سلامة النقل لإعادة "تيتان" إلى نقطة انطلاقها في شمال الأطلسي لكن مهمتها لم تكلل بالنجاح.

 

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