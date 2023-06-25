اجتماع عاجل بين واشنطن وطوكيو لبحث الوضع في روسيا بعد تمرد فاجنر

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن سكرتير مجلس الأمن القومي الياباني، تاكيو أكيبا، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بحثا الوضع في روسيا على خلفية أحداث " قوات فاجنر".



وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها: "الطرفان أكدا خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد عزمهما على مواصلة التعاون المكثف".

وشهدت مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت تمردا مسلحا أعلنته مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، التي استولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز على مداخلها ومخارجها.

وفي وقت سابق انسحبت قوات "فاجنر" من مدينة روستوف، كما تم التوصل إلى اتفاق بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يقضي بمغادرة فاجنر ومؤسسها يفغيني بريغوجين إلى بيلاروس وكفّ البحث عنه بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.