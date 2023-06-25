الصحف الإماراتية اليوم| الأزمة الإنسانية تستفحل في السودان .. «فاجنر» تتمرد على الجيش الروسي وتتراجع «حقناً للدماء».. أوكرانيا: الفوضى في روسيا تصب في مصلحتنا

للمرة الأولى في تاريخها.. عدد سكان دبي يتجاوز 3.6 مليون نسمة

لودريان يختتم جولته: الوقت لا يعمل لصالح لبنان

عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

المملكة المتحدة تعترض 21 طائرة روسية على حدود الناتو

كندا تفتح تحقيقاً في انفجار الغواصة "تيتان"



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أفادت صحيفة الخليج بأن عدد سكان دبي تجاوز حاجز ال3.60 مليون نسمة (3,600,175 نسمة) بزيادة 1% تمثل 33 ألفاً مقارنة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 2023، حيث بلغ عددهم آنذاك 3.567 مليون نسمة، بحسب بيانات لمركز دبي للإحصاء. وارتفع عدد السكان بنسبة 1.5% تمثل زيادة بواقع أكثر من 50 ألفاً مقارنة مع نهاية العام الماضي 2022، الذي وصلوا فيه الى 3.55 مليون نسمة.

هذه المرة الأولى الذي يتجاوز فيها عدد سكان الإمارة 3.6 مليون نسمة، في طريقها نحو الوصول إلى 5.8 مليون نسمة في 2040، وفقاً لخطة دبي الحضرية التي تتوقع الوصول إلى 7.8 مليون نسمة خلال ساعات الذروة من 4.729 مليون نسمة بنهاية 2022.



أوضحت صحيفة الإمارات اليوم إدانة دولة الإمارات بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية على عدد من القرى الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ودعت وزارة الخارجية في بيان لها السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية، مطالبة بمحاكمة من قام بالتصعيد بشكل شفاف ومحايد، ومنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر، والدفع بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



قالت صحيفة الاتحاد إن دولة الإمارات أكدت أنها تتابع بقلق بالغ، التوترات الأخيرة في روسيا الصديقة، الناجمة عن تمرد قوات مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة، والذي يهدد بالمزيد من التصعيد، وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، موقف الإمارات، الداعي إلى ضرورة الالتزام بالتهدئة، وضبط النفس، مشيرة إلى ضرورة المحافظة على وحدة واستقرار روسيا الاتحادية، بما يحقق الأمن والازدهار لشعبها الصديق.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الاتحاد توقّع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 32 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 32 درجة، ووصلت في عرفات ومزدلفة إلى 33 درجة. وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).



وذكرت صحيفة الوطن ان مئات آلاف الحجّاج يؤدوا اليوم الأحد "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مدينة مكّة المكرّمة في مستهلّ مناسك حجّ ينطلق بأعداد مماثلة لما قبل جائحة كوفيد.

وفاضت شوارع مكة بآلاف الحجّاج من الجنسيّات كافّة، بعدما سمحت السعوديّة بأداء فريضة الحجّ هذا العام من دون أيّ قيود على عدد الحجّاج وأعمارهم. والسبت، طاف حول الكعبة الحجّاج بملابس الإحرام البيضاء. وقد حمل كثير منهم مظلات للوقاية من الشمس فيما كان آخرون يصلّون ويدعون، على الأرضيّات الرخاميّة البيضاء التي تفوح منها رائحة المسك. ووصل أكثر من 1,6 مليون حاجّ من خارج المملكة بالفعل، على ما أعلنت مساء الجمعة السلطات السعوديّة.



أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى دعوة مجلس الأمن الدولي الجمعة لوقف القتال في السودان وحماية المدنيين. وجاء ذلك في بيان صحافي موجز في أعقاب مشاورات أجرتها الهيئة الأكثر قوة بالأمم المتحدة.

كما دعا المجلس لزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السودان والدول المجاورة، ودعم العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، واحترام القانون الدولي الإنساني.

انزلق السودان إلى صراع في وسط أبريل بعد أشهر من التوترات المتفاقمة التي تحولت لاقتتال بين جنرالين متنافسين يسعيان للسيطرة على الدولة الأفريقية.



ذكرت صحيفة الخليج أن مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان، اعتبر، أمس السبت، أن «الوقت لا يعمل لصالح لبنان»، في ختام زيارة لبيروت، أجراها لتحفيز الحوار بغية إنهاء أزمة الشغور الرئاسي في هذا البلد، بينما بحث وزير شؤون المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين مع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف ملف النازحين السوريين في لبنان.

وقال لودريان في بيان «سأعود مجدّداً إلى بيروت في القريب العاجل لأنّ الوقت لا يعمل لصالح لبنان». وبعد وصوله إلى بيروت الأربعاء، التقى لودريان مع مسؤولين سياسيين بارزين، لمحاولة إقناعهم بالتغلب على خلافاتهم وتمهيد الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية.



لفتت صحيفة الاتحاد إلى اعلان وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري، اليوم السبت، إن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم إذ تجاوز المعروض التوقعات.

وأضاف الوزير «إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة (القمح) لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق».

وقال مسؤول في وزارة الزراعة العراقية، في وقت سابق هذا الشهر، إن من المتوقع أن يتراوح محصول القمح بين أربعة ملايين و4.5 مليون طن هذا الموسم.



وأشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى أن العاصمة السودانية الخرطوم شهدت، أمس السبت، إطلاقاً للنار من أسلحة مختلفة وانفجارات، رافقها تحليق متواصل للطيران الحربي، بينما استفحلت الأزمة الإنسانية وزادت معاناة ملايين المدنيين الذين لا يجدون الكهرباء والماء وأبسط مقومات الحياة، فيما قالت مصادر عسكرية، إن قوات الاحتياطي المركزي صدت هجوماً واسعاً نفذته قوات الدعم السريع على مقرها جنوبي الخرطوم من ثلاثة محاور بأكثر من 60 عربة مقاتلة، في حين دعا مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، طرفي النزاع إلى وقف القتال وحماية المدنيين.

وأفاد شهود عيان، بأن الاشتباكات اندلعت في مدينتي أم درمان غربي الخرطوم، وبحري شمالي العاصمة، باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة.



قالت صحيفة البيان إن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أفادت باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ووفق ما نشرته وكالة الصحافة الفلسطينية، نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.

وأفادت بأن المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد. وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال تواصل التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

دوليا، قالت صحيفة الخليج إنه بعد ساعات طويلة يوم أمس السبت، احتشدت بالأنباء وردود الفعل، بعد إعلان رئيس المجموعة العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين تمرده، واحتلاله للقيادة العسكرية الروسية الجنوبية في روستوف، وتهديده بالزحف إلى موسكو لإطاحة قيادة الجيش، أعلن بريغوجين بصورة مفاجئة مساء أمس السبت، أنّ قوّاته التي كانت بدأت الزحف إلى موسكو «تعود أدراجها» إلى قواعدها «حقناً للدماء».

وأعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أنّ بريغوجين أبلغه موافقته على «وقف تحرّكات» مقاتليه في روسيا، وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع، بناء على اقتراح لوكاشنكو بوقف تحركات مسلّحي مجموعة فاغنر، واتخاذ تدابير لتهدئة التوترات. وذكرت الرئاسة البيلاروسية أن الوساطة جرت بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستمرت طوال اليوم. وتابعت «ما هو مطروح الآن مقبول تماماً... لحل الوضع، مع ضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر».

وكان بوتين قد اعتبر التمرد طعنة في الظهر، وتوعد بمحاسبة المتورطين، لكنه في الوقت نفسه وقع قانونين بإعفاء العسكريين المستدعين في إطار التعبئة والمقاتلين المتطوعين من المسؤولية الجنائية.



أشارت صحيفة البيان إلى تصريح مسؤولين أوكرانيين، بأن الفوضى في روسيا تصب في مصلحة كييف. وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: «العالم شاهد اليوم سادة روسيا وهم لا يسيطرون على أي شيء، لا شيء على الإطلاق، فقط فوضى تامة»، مناشداً حلفاء أوكرانيا استغلال تلك اللحظة وإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية التي تديرها الحكومة عن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قوله أمس السبت: «أي فوضى خلف خطوط العدو تصب في مصلحتنا».



وقالت صحيفة الاتحاد إن المتحدث باسم الكرملين، أكد يوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين ما زال يعمل من مكتبه في العاصمة الروسية موسكو، على رغم التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن «الرئيس يعمل من الكرملين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي».



ذكرت صحيفة البيان أن الناطق باسم مجموعة القوات العسكرية الغربية الروسية، سيرجي زيبنسكي، أفاد بأن أطقم مروحيات هجومية تابعة للمجموعة شنت 11 هجوماً صاروخياً على لواءين أوكرانيين في منطقة كوبيانسك.

وأضاف زيبنسكي: «خلال العمليات القتالية في منطقة كوبيانسك، قامت مروحيات هجومية من طرازي «كا 52» و«مي 28» ومقاتلات من طراز«سو 25» التابعة لمجموعة القوات العسكرية الغربية الروسية بتنفيذ 11 غارة جوية على تسع مناطق، حيث تم حشد القوات والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة وأفراد من اللواء الـ 14 الميكانيكي المنفصل واللواء 103 للدفاع الإقليمي المنفصل التابعين للقوات الأوكرانية، وفق وكالة أنباء تاس الروسية.



قالت صحيفة الاتحاد إن السلطات الكندية فتحت تحقيقا في انفجار الغواصة الصغيرة "تيتان" التي أطلق اختفاؤها قرب حطام "تايتانيك" وعلى متنها خمسة أشخاص عملية بحث شاركت فيها دول عدة.

وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي كاثي فوكس إن "مهمتنا تتمثّل بمعرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه في المستقبل".



أفادت صحيفة البيان بإعلان وزارة الدفاع البريطانية أمس السبت أن مقاتلات تابعة لسلاح الجوّ الملكي البريطاني "اعترضت" 21 طائرة روسيّة على حدود المجال الجوّي لحلف شمال الأطلسي في الأسابيع الثلاثة الماضية خلال مهمّة في إستونيا. ومن بين تلك الطائرات الروسيّة، مقاتلات وطائرات للنقل أو لجمع المعلومات، إضافة إلى قاذفات بعيدة المدى من طراز تو-22 إم، وفق الوزارة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان إنّ "عمليّات الاعتراض هذه تُذكّر بشكل قوي بقيمة الدفاع الجماعي والردع الذي يوفّره الناتو".

أوضحت صحيفة الاتحاد توجه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للمرة الثانية خلال ما يزيد عن شهر، لانتخاب برلمان جديد، ومن المتوقع أن يمنح الناخبون ولاية جديدة للمحافظين بقيادة رئيس الوزراء السابق، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتخيم على انتخابات اليوم الأحد تبعات حادث غرق سفينة مهاجرين في 14 يونيو الجاري، والذي يخشى أنه أودى بحياة مئات الأشخاص قبالة سواحل جنوب اليونان. وأظهر الحادث، وهو أحد أسوأ كوارث رحلات الهجرة منذ سنوات، انقسامات الأحزاب حول قضية الهجرة.