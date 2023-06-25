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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين أوائل الثانوية العامة في الكويت

صدى البلد

   هنأت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي اليوم /الأحد/ الطلبة المصريين الدارسين في الكويت؛ بمناسبة حصولهم ‏على المراكز الأولى في نتيجة المرحلة الثانوية العامة الكويتية 2023، حيث استطاع الطلاب المصريين الحصول على المراكز الأولى في ‏الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية في كل التخصصات.‏

وقالت وزيرة الهجرة "نشعر بالفخر والسعادة بالطلبة المصريين في الكويت، وما استطاعوا تحقيقه من إنجاز تعليمي كبير ‏بحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة بالكويت من القسم العلمي بنين وبنات وكذلك القسم الأدبي والقسم الديني".

ووجهت الوزيرة رسالة تقدير لأسر الطلبة، معتبرة أن هؤلاء الطلاب هم امتداد حقيقي لنجاحات المصريين في ‏مختلف دول العالم في العديد من المجالات، كما وجهت التهنئة لوزارة التربية بالكويت على نجاح دفعات جديدة من الثانوية العامة الكويتية بأقسامها المختلفة علمي وأدبي وتعليم ديني من مختلف الجنسيات المقيمة في الكويت ومن بينهم نحو 2400 طالب وطالبة من مصر.
 

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