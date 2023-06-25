قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على إسرائيليين.. تفاصيل

أحبطت قبرص هجومًا إيرانيًا مخطط له على إسرائيليين فى الدولة، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية اليوم الأحد.

وبحسب ما نقلته الصحيفة العبرية، جاء هذا التخطيط من قبل الحرس الثوري الإيراني حيث تم إيقافه بالتعاون بين قبرص وإسرائيل والشركاء الغربيين، وهم على الأرجح الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن قبرص تلقت معلومات من تل أبيب وواشنطن حول مخطط لمهاجمة إسرائيليين، حيث استمرت مراقبة الخلية الإيرانية لأشهر في الجانب التركي لقبرص.

وهذه هي العملية الثانية من نوعها، بعد إلقاء القبض قبل عامين على أذربيجاني يحمل جواز سفر روسيًا، ويبدو أيضًا أنه كان يعمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.