الوداد المغربي يقترب من إقالة مدربه بسبب الأهلي

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي الوداد المغربي تدرس إقالة البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للفريق.



وذكر موقع "لو 360 سبورت" المغربي، أن إدارة الوداد ستقوم بمجموعة من التغييرات بعد خسارة لقب دوري أبطال افريقيا والدوري المغربي.

وأضافت أن البلجيكي سفين فاندنبروك، مدرب الفريق الأحمر، بات من بين أول التغييرات التي سيتخذها مجلس الإدارة للفريق، حيث بات مرشحا بشكل كبير من مغادرة الفريق.

وأضافت أن رئيس الوداد سعيد الناصيري سيعمل أيضا على بعض التغييرات على مستوى الطاقم الفني للفريق، بالإضافة إلى محاوله الحفاظ على بعض الركائز مع تدعيم الفريق بلاعبين جدد نظرا للمسابقات المقبلة التي تنتظر الوداد.

ولفتت أن مدرب الوداد تعرض لانتقادات كبيرة من جمهور الفريق، بسبب الاختيارات الفنية وطريقة تعامله مع المباريات، حيث حملته المسؤولية الكبيرة في تضييع اللقبين.

يذكر أن الوداد المغربي خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب،. بينما خسر لقب الدوري المغربي لصالح الجيش الملكي.