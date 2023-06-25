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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الصين: مشروع "مصر سات 2" إنجاز نموذجي للتعاون المشترك

صدى البلد

  أكد سفير الصين بالقاهرة لياو لي تشيانج، أن مشروع "مصر سات 2" يعد إنجازا نموذجيا جديدا للتعاون الصيني - المصري في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.

وأوضح أن مصر ستصبح أول دولة إفريقية تملك القدرة المتكاملة لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، وذلك بعد اكتمال المشروع.
 

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم /الأحد/ في مراسم تسليم المنحة المقدمة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية المتمثلة في نموذجي القمر الصناعي "مصر سات 2".


وقال السفير الصيني إن هذا التعاون يساهم بقوة في تدعيم بناء قدرة مصر في مجال تكنولوجيا الفضاء وإعداد الأكفاء المصريين، ويرسى أساسا متينا لتطوير مصر لمجال الفضاء على نحو مستقل.. مشيرا إلى أن إدارة الفضاء الوطنية الصينية وقعت مع الهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بٌعد وعلوم الفضاء عام 2014 خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين على اتفاقية التعاون في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بٌعد.
 

وأضاف أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر في يناير عام 2016 شهدت التوقيع على اتفاقية، بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية المتمثلة في إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وبدأت تنفيذ الاتفاقية في عام 2017.. مؤكدا أن بكين تولي اهتماما بالغا بتطوير صناعة الفضاء، وقد نفذت سلسلة من مشروعات الفضاء، حيث تعززت قدرتها الابتكارية المستقلة باستمرار، وحققت إنجازات مهمة في استكشاف الكون الواسع بخطوات متسارعة.


وأوضح أن الصين استخدمت المنشآت المعنية لتدريب الأفراد المصريين، كي تشارك مصر على نحو معمق في مراحل تصميم واختبار وتجميع وتقييم القمر الصناعي، مشيرا إلى أن مصر ستقوم في المرحلة القادمة بالتحكم في القمر الصناعي واستخدامه للقياس عن بٌعد بشكل مستقل. 


وأشار سفير الصين بالقاهرة إلى أن مصر أدرجت تطوير صناعة الفضاء في استراتيجيتها الوطنية، وأحرزت تقدمات كبيرة في مجال الفضاء؛ وستصبح في مقدمة ركب إفريقيا من حيث تكنولوجيا الفضاء.

 

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