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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد.. آراء حجاج الجمعيات الأهلية في العملية التنظيمية والخدمة المقدمة.. فيديو

صدى البلد

أشاد حجاج الجمعيات الأهلية بالعملية التنظيمية التى يقوم بها أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى، خاصة مساعدة كبار السن أثناء تحركاتهم لأداء الصلاة فى جميع الأوقات، وتوفير كل ما يحتاجونه .

وأشاروا إلى أن الخدمة المقدمة من البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية ممتازة، وكل شيء متوفر أمامنا بداية من الخدمات الطبية طوال الـ24 ساعة إضافة إلى أن الأطعمة والمشروبات متوفرة بكثرة ولا ينقص الحجاج أي شيء.

خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية 

وأعلنت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية جاهزيتها لتنفيذ خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات بدءًا من غد الإثنين، تمهيدًا لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات يوم الثلاثاء المقبل.

واطمأنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في اتصال هاتفي مع الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية على الخدمات المقدمة داخل مشعر عرفات، ومستوى المخيمات، وكافة خدمات الإقامة والإعاشة للحجاج، كما اطمأنت على سير خطة التصعيد إلى عرفات بشكل مثالي، لضمان سلامة الحجاج وتوفير كافة التسهيلات إليهم.

ومن جانبه، قال عبد الموجود إنه تم استلام كافة المخيمات على صعيد عرفات وبها كافة الخدمات، فضلا عن توفير الباصات المتعاقد عليها لنقل الحجاج من أماكن إقامتهم بالفنادق إلى المشاعر المقدسة، مشيدًا بتعاون الجانب السعودي مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين؛ حيث خصصت البعثة الرسمية مخيمات منفصلة للرجال والسيدات، ووجبات جافة وساخنة، ومشروبات ومرطبات، وتكييفات فيريون.

في ذات السياق؛ عقد الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة اجتماعا مع السادة المشرفين قبيل ساعات من بدء التصعيد، نقل فيه توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة بذل قصارى الجهود من أجل تذليل أي صعوبات قد تواجه الحجاج ليؤدوا المناسك في سهولة ويسر، وكعادة التنظيم الرائع المعروف عن حج الجمعيات الأهلية

وشدد عبد الموجود على ضرورة التنبيه على الحجاج بالالتزام بالوقت المحدد لكل مجموعة للإحرام، والالتزام بالوقت المحدد للنزول إلى استقبال الفندق استعدادًا لركوب الأتوبيسات، لمنع التكدس في بهو الفندق، مع ضرورة التحرك في مجموعات بشكل منظم.

كما أكد رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية على ضرورة فحص كل مشرف للأتوبيس الذي سيقوم باستلامه؛ تجنبا لوجود أعطال، مع الالتزام بتسلم أتوبيسات حديثة الموديل وفق المتعاقد عليها، وعدم اصطحاب أي شخص بشكل نهائي خارج المجموعة الخاصة بكل مشرف وخارج حجاج الجمعيات الأهلية.

وأضاف عبد الموجود أن البعثة خصصت مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر، مؤكدا على التنسيق مع المجموعة المتواجدة في الفندق، لاصطحاب أصحاب الأعذار من المزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة وتوفير الخدمات اللازمة لهم في الفندق.

شاهد التفاصيل فى الفيديو التالي :- 

حجاج الجمعيات الأهلية التضامن مساعدة كبار السن الصلاة خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية

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