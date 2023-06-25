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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انزل اكشف واطمن.. محافظ كفر الشيخ يدشن حملة 100 يوم صحة| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

دشن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة 100 يوم صحة، بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وبكل المستشفيات العامة والمركزية، ووحدات طب الأسرة التي تقدم المبادرة الرئاسية.

 يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

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جاء ذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة أمال حجاج، مسئول الرعاية الاساسية، ومنسق عام المبادرات، والدكتورة مها صبري، أخصائي طب أسرة.
 

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملة تستمر لمدة 100 يوم، وتستمر فعالياتها حتى 1 أكتوبر المقبل، وتكون بكافة المستشفيات العامة والمركزية ووحدات ومراكز طب الاسر، وسوف تقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والتي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال المدة الزمنية المحددة، وكذلك تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

وأضاف أن حملة 100 يوم صحة تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي) وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم)، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن)، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، مشيرا إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المديرية تُسخر كافة إمكانياتها لتنفيذ المبادرة و إنجاحها وتحقيق أعلى مستهدف من المستفيدين من خدماتها، لافتة إلى أنه سيتم تخصيص فرق متنقلة للمساهمة في تقديم خدمات المبادرة،"بحديقة صنعاء بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق" وكذلك توفير جميع المستهلكات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ المبادرة.

وأوضح  الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، أنه سيتم تخصيص فرق عمل لعمل مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من سن يوم حتى 5 سنوات، مضيفا أن أنشطة المبادرة تشمل تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة على محطات مياه الشرب وحمامات السباحة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

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