السجن 15 عاما لشخص قتل عاملا بالدقهلية

قضت جنايات المنصورة الدائرة الثامنة حضوريا بالسجن المشدد خمسة عشر سنة لعامل مقيم بعزبة بيومي بقرية الحصاينة مركز السنبلاوين، وذلك لقتله عامل مستخدمًا سلاح ناري بندقية آلية اثناء توجهه لاداء صلاة الجمعة بسبب خلافات سابقة بينهما



صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان، وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي، ومحمد طه محمد ، في الجناية رقم 650 لسنة 2023 المقيدة برقم 201 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة ، وتضمن الحكم علي المتهم مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين والزمته المصاريف الجنائية

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم« محمد محمود شعبان عيسي» لقتل المجني عليه «محمد فتحي السيد محمد» عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله وأعد لذلك الغرض بندقية اليه وما ان ظفر به حتي اطلق صوبه عدة اعيرة نارية قاصدًا من ذلك ازهاق روحة استقرت احداهما برأسه محدثًا اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وجاء بتقرير الصفة التشريحية للمجني علية ان إصابة المتوفي «محمد فتحي السيد محمد»، حيويه حديثة نارية علي هيئة فتحة دخول بيسار الوجه وخروج بخلفية الاذن اليسري ومثلها يحدث من الإصابة بمقذوف عيار ناري من مسافة جاوزت مدي الاطلاق القريب ولا يوجد ما يتنافي أو يتعارض مع كون الإصابة حدثت من سلاح ناري بندقيه آليه، وان الوفاة تعزي الي الإصابة النارية بالرأس وما نتج عنها تهتك بأنسجة المخ وكسور بعظام الجمجمة ونزيف دموي شديد أدي الي تلفظ بالمركز الحيوية بالجسم وهبوط حاد بالدورة الدموية انتهي بالوفاة.

وأدلى الشاهد الأول « السيد فتحي السيد محمد» 40 سنة، عامل زراعي، شقيق المجني عليه، مقيم بعزبة بيومي، بالحصاينة مركز السنبلاوين بوجود خلافات سابقة بين المتهم وشقيقة المتوفي من ناحيه والمتهم والشاهد من ناحيه أخرى وأنه بتاريخ الواقعة واثناء توجه المجني عليه وشقيقه الشاهد لاداء صلاة الجمعة ومرورهم امام منزل المتهم وعلي اثر مشادة كلامية بينهم قام المتهم بالعدو نحو حانوته وعاد مسرعًا محرزًا بندقية آلية ولؤريتهما اطلق صوبهما عدة اعيرة نارية استقرت احداها برأس شقيقة مما أحدث اصابته التي أودت بحياته بينما هو بالفرار.

وأعزى قصده الي القتل والشروع فيه بينما عدل الشاهد في شهادته امام المحكمة بشروع المتهم في قتله وادلي باقي الشهود بمضمون ما شهد به الشاهد الاول، وادلي المقدم حمدي الطنبولي رئيس مباحث مركز السنبلاوين، في القضية، مؤكدا على أن تحرياته دلته علي صحة ارتكاب المتهم للواقعة، واردف بانه تمكن من ضبط المتهم وعثر بإرشاده علي السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة و12 طلقة، واعزي قصد المتهم الي قتل المجني عليه.