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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجغرافيا تسعد طلاب الأدبي.. والكيمياء تغضب العلمي بالثانوية العامة في كفر الشيخ|شاهد

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

عبّر طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في كفر الشيخ، اليوم، عن سعادتهم بامتحان مادة الجغرافيا الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء بعض الجزئيات البسيطة.

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وقال أحمد أمين، لـ«صدى البلد»،  الحمد لله امتحان الجغرافيا اليوم كان سهلاً ومباشراً ومعظم الأسئلة به كانت متوقعة باستثناء بعض الجزئيات البسيطة التي جاءت لتحديد مستوى الطالب المتفوق.

بينما عبر طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة بكفر الشيخ، عن غضبهم واستيائهم من صعوبة امتحان مادة الكيمياء الذي جاء صعباً وكان يحتاج إلى وقت أطول -حسبما أكد الطلاب - وجاء على عكس المتوقع تماماً.

 

في سياق متصل، تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، سير امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة؛ للاطمئنان على سير الامتحانات في جو من الهدوء التام.

امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ
امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ
امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ
امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ
امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ
امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ
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