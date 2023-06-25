مع قرب حلول عيد الأضحى.. تحرير 122 محضرا تموينيا لمحلات دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن نتائج الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار ثلاثة أيام متتالية استكمالاً للجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة، وكذلك مطابقتها لمواصفات الجودة، وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 122 محضرا للمخالفين، وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع والغاز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة ورصد حالات غش تجارى وضرب وهمى.

وتستمر تلك الجهود لمتابعة تلك المنظومة بجميع المناطق بالمحافظة، إلى جانب المرور المستمر على محال بيع اللحوم والجزارة للتأكد من صلاحية وسلامة اللحوم المعروضة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة الموقف بشكل دورى.