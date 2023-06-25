عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحذير من النحر بالشارع.. ضوابط صارمة لجزاري القاهرة في الشوادر| تفاصيل

اجتماع محافظ القاهرة
اجتماع محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء والمديريات

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى لمتابعة توافر جميع الخدمات للمواطنين طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مع حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مع سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام  ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع هيئة النظافة لتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، خاصة حول المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى، وكذلك توفير العمالة والمعدات اللازمة لرفع مخلفات الذبح على الفور حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري والتموين والشئون الصحية ومباحث التموين للمرور علي محلات الجزارة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة، مع تكثيف الحملات لمنع الذبح خارج المجازر، بالإضافة إلى تكثيف حملات رفع الإشغالات من الطرق العامة والأرصفة وبصفة خاصة إشغالات المقاهي والكافيهات بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق.

القاهرة الاضاحى شوادر لعرض الذبائح الجزارة محافظة القاهرة عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

بسبب الكيمياء .. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

السيارة إتعجنت .. حادثة مروعة بمدينة رأس سدر

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

حملات دورية بأسواق القاهرة وتحذير من الطب البيطري بشأن أختام اللحوم بعيد الأضحى

ترشيحاتنا

مراسل القاهرة الإخبارية: بريجوجين في زيارة لبيلاروسيا تستمر أياما

غير قابل للحل.. أول تحرك برلماني بسبب صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

الخوف يملأ قلوب رجال السلطة وسكان المدينة| موسكو في حالة تأهب رغم انسحاب فاجنر.. تفاصيل

10 % زيادة في مصنعية المشغولات الذهبية والسبائك وزن 100 جرام.. تفاصيل

خطة عمل القاهرة بالعيد.. أماكن الصلاة والأضحية و6000 أتوبيس لخدمة المواطنين

هل يجوز قص الشعر أو الأظافر للمحرم؟.. دار الإفتاء: التعمد يستوجب الفدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

أول صور للفنان طارق النهرى على سرير المستشفى

طريقة عمل الكبدة البلدي

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

فيديو

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ