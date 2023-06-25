حملات دورية بأسواق القاهرة وتحذير من الطب البيطري بشأن أختام اللحوم بعيد الأضحى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتى الصحة والتموين ومباحث التموين والاحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة فى إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك حفاظا على صحة المواطنين.

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط مجزر غير مرخص بمنطقة مهجورة بحى الخليفة بداخله عدد ٤ ذبائح ضأن كاملة بالعظم وأختام مزورة ومادة حمراء اللون للايهام بأن المذبوحات من المجازر الحكومية، ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار المتابعة الدورية للأسواق لمنع كافة أساليب الغش التجارى .