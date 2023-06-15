جامعة بنها تنعى طالب كلية الطب البيطري

نعى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أمانى عباس عميدة كلية الطب البيطرى ، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين بالجامعة، وفاة الطالب محمد ممدوح حسني بالفرقة الخامسة بالكلية.

وأعربت الجامعة عن بالغ حزنها الشديد و تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه الفردوس الأعلى ، وأن يلهم أهله وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.