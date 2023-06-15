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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تنعى طالب كلية الطب البيطري

الطالب المتوفى
الطالب المتوفى

نعى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أمانى عباس عميدة كلية الطب البيطرى ، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين بالجامعة، وفاة الطالب محمد ممدوح حسني بالفرقة الخامسة بالكلية.

رئيس جامعة بنها يشهد تدشين مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بكلية العلوم

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بشبرا

وأعربت الجامعة عن بالغ حزنها الشديد و تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه الفردوس الأعلى ، وأن يلهم أهله وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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