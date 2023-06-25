بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

أعلن رجل الأعمال محمد حلاوة استقبال توأمه يوسف وجميلة من زوجته الفنانة ريهام حجاج.

وكتب محمد حلاوة، عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”:" حمد الله على سلامتك يا نور عنيا الحمد لله وما شاء الله ربنا رزقنا جميلة محمد حلاوة ويوسف محمد حلاوة".

إطلالات ريهام حجاج

وتتميز الفنانة ريهام حجاج دائما بإطلالتها الأنيقة والجريئة فى اختيار أزيائها.

وهنأ رجل الأعمال محمد حلاوة، زوجته الفنانة ريهام حجاج بنجاح مسلسلها "جميلة"، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق على الصورة قائلا: "ألف ألف مبروك رورو حبيبة قلبي مسلسل جميلة نجح نجاح باهر وناقشتي قضية مهمة جدا بدون إسفاف أو ابتذال، المرافعة في الحلقة الأخيرة كانت عالمية، ألف مبروك ليكي ولجمال العدل وأيمن سلامة وسامح عبد العزيز وكل كاست المسلسل ألف مبروك".

مسلسل "جميلة" دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، وسوسن بدر، وهاني عادل، وعبير صبري، وأحمد وفيق، ويسرا اللوزي، والمسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل.

وأكد المؤلف أيمن سلامة، أن المسلسل يتناول عقوق الآباء وكذا عقوق الأبناء، لافتا إلى أن الفنان هانى عادل يؤدى دور زوج “جميلة” الفنانة ريهام حجاج، وطليق الفنانة عبير صبرى.

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة ريهام حجاج، منشورا عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”، تنعى خلاله الفنان الراحل مصطفى درويش.

وكتبت ريهام حجاج: "مصطفى درويش من أكتر الناس اللي اتحاربت، وياما اتكتب عليه واتقال كلام كتير يهدم أي حد، مصطفى درويش كتير استكتروا عليه رزقه اللي ربنا كان باعتهوله، وكعادة بعض الناس اللي شايفين إنهم لازم يقرروا مين يستحق الرزق ومين لأ؛ شايلين من دماغهم إن ربنا بس اللي بيرزق، مصطفى اتكلم معايا في الموضوع ده لما قابلته مرة، بعد دوره في بميت وش، وكان حقيقي متأثر، يا ريت تفهموا إن ربنا دايما ليه حكمة في كل حاجة، وأهو مصطفى ربنا افتكره وهو لسه صغير، يا ريت تبطلوا تجرحوا في الناس وهما وأنتم لسه عايشين؛ عشان مش حاتقدر تتحمل وقفتك أدام اللي جرحته وهو مختصمك أدام ربنا… ما فيش حاجة في الدنيا مستاهلة".