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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال زيارة الهرم.. مدبولي يهدي رئيس وزراء الهند مستنسخا لقناع توت عنخ آمون.. صور

صدى البلد

اصطحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وحرص رئيس وزراء الهند على التقاط الصور التذكارية، والاستماع إلى شرح حول أبرز معالم المنطقة، للتعرف على القيمة التاريخية والحضارية لها.

وفي ختام الجولة أهدى رئيس الوزراء وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلى الضيف الهندي الكبير، مستنسخاً لقناع توت عنخ آمون، كتذكار يعبر عن الحضارة الفرعونية القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة الجارية لرئيس وزراء الهند إلى مصر، تضمنت إلى جانب زيارة منطقة الأهرامات، زيارة مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة التاريخية، كأحد معالم الحضارة الإسلامية.

مدبولى رئيس وزراء الهند الأهرامات قناع توت عنخ آمون

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