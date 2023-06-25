كلام نهائي.. مدرب المصري يغلق الباب أمام انتقال إلياس الجلاصي للزمالك

أكد ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن إلياس الجلاصي نجم الفريق لن يرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الجلاصي اعترف “مؤخرا” بوجود محادثات من جانب نادي الزمالك، لضمه في الميركاتو الصيفي.

وقال ميمي عبد الرازق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كلام نهائي إلياس الجلاصي لن يرحل عن النادي المصري البورسعيدي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:" الجلاصي من أهم اللاعبين فى الفريق، والجماهير تحبه وتري أنه لاعب مهم للغاية وأنا كذلك، وعقدت مع جلسة وقلت له الجميع هنا بيحبك".

وتابع:" بشكل نهائي المصري البورسعيدي الجلاصي لن يرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة".