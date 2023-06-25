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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة الزقازيق توافق على تخصيص 20 منحة دراسية للماجستير لشباب سيناء مجاناً

صدى البلد

ترأس الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اجتماع مجلس جامعة الزقازيق الدوري رقم (٥٦٥) لشهر مايو ٢٠٢٣م، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعادل فيكتور الأمين العام للجامعة ، وعمداء ووكلاء الكليات.

وتقدم مجلس الجامعة بأصدق التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى وقف مع إرادة الشعب فى وقت من أصعب الأوقات وحمى مصر وحافظ على مقدراتها ، قائد مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الإنجازات بمختلف المجالات داخليًا وخارجيًا.

وذلك بمناسبة حلول الذكري العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي رسخت قدرة المصريين على صنع التاريخ، والتعبير عن إرادة شعبية صادقة، في العزم على انطلاق أزهي مراحل النضال الوطني، والتي جسدت ملحمة تاريخية لتغيير مصير المصريين، داعين الله عز وجل أن يوفق رئيس الجمهورية قائدا للمسيرة الوطنية ، وأن يحقق لمصر خيرها وتقدمها .

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة لأعضاء المجلس وأسرة الجامعة والقيادة السياسية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية متكاملة ومنسقة بين كافة الأجهزة المعنية فيما يخص الخطة التنفيذية لدمج أبناء سيناء فى المجتمع ، مع إتاحة عدد من المنح الدراسية لشباب سيناء من المتفوقين سواء بالجامعات المصرية ( حكومية أو أهلية ) أو بالخارج وافق مجلس الجامعة على تخصيص عدد (٢٠) منحة دراسية لدرجة الماجستير لشباب سيناء بالإعفاء من المصروفات والرسوم الدراسية وفقا للشروط الآتية : أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإبتدائية والإعدادية والثانوية العامة من محافظات سيناء والمقيمين فيها إقامة دائمة ، وأن يكون تقدير التخرج للدرجة الجامعية الأولى ( ليسانس أو بكالوريوس ) بتقدير جيد على الأقل ، وذلك فى المجالات ( العلوم الطبية والهندسية والتكنولوجية والزراعية والبيطرية والعلوم الأساسية والإنسانية ).

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كما قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة للتخطيط والإستعداد للإحتفال باليوبيل الذهبى لجامعة الزقازيق ، وذلك لمرور خمسين عاما على تأسيس الجامعة ، وذلك مع بداية العام الدراسي القادم ٢٠٢٣/٢٠٢٤م ، مع إطلاق مسابقة بين مختلف كليات الجامعة وفقا لمعايير محددة ، لزيادة روح التنافس بين الكليات مع بداية العام الجامعى القادم لتكون الاحتفالات بصورة مشرفة تليق باسم الجامعة وتعبر عن هويتها وعراقتها.

وبناءا على قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة مركزية لحقوق الإنسان بوزارة التعليم العالى ، منبثق منها وحدات بمختلف الجامعات المصرية داخل كل جامعة، وافق مجلس الجامعة على إنشاء وحدة حقوق الإنسان ، مع وجود لجنة فرعية لها بمختلف كليات الجامعة.

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