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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل.. حظك اليوم الإثنين 26 يونيو 2023: فرصة لزيادة دخلك

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 26 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 25 يونيو 2023 : لا تتهور

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 25 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 26 يونيو 2023

﻿ستشعر وكأنك قوة لا يستهان بها، ستكون مصدر إلهام وتحفيز ، ولن يوقفك شيء، ومع ذلك ، مع القوة الكبيرة تأتي مسؤولية كبيرة ، لذا احرص على ألا تدع عواطفك تحصل على أفضل ما لديك.

توقعات برج الحمل صحيا

ستكون متحمسًا لمواجهة تحديات لياقة بدنية جديدة ودفع نفسك إلى آفاق جديدة، ومع ذلك احرص على عدم إجهاد نفسك والاستماع إلى إشارات جسمك.

توقعات برج الحمل مهنيا

ستحتل حياتك المهنية مركز الصدارة، ستتاح لك الفرصة لعرض مهاراتك وإبهار زملائك، ثقتك وتصميمك ستجعلك متميزًا وتجذب فرصًا جديدة، ومع ذلك احذر من أن تكون شديد التنافسية أو عدواني.

برج الحمل اليوم عاطفيا

قد لا تكون الأمور سلسة كما تريدها، قد تشعر بالتضارب بشأن علاقة حالية أو تعاني في التعبير عن مشاعرك، ركز هذا الأسبوع على أن تكون صادقًا مع نفسك وشريكك، حان الوقت لمواجهة أي مشاكل لم يتم حلها والعمل من أجل علاقة أكثر صحة وسعادة، إذا كنت عازبًا، فكن منفتحًا على علاقات جديدة ولا تخف من وضع نفسك هناك. 

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

قد تتلقى مكاسب غير متوقعة أو فرصًا لزيادة دخلك، ومع ذلك ، احرص على عدم المبالغة في الإنفاق أو تحمل الكثير من الديون، مارس إدارة الأموال بشكل مسؤول وتجنب الشراء المتسرع. 

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