ضبط 1978 كيلو لحوم وفراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمى في أسيوط

تمكنت مديرية التموين في محافظة أسيوط، بالاشتراك مع مديرية الصحة والطب البيطري، من ضبط 1978 كيلو جرام لحوم وفراخ وكبدة مستورة غير داخل ثلاجة مجمدات بالمدينة الصناعية غير صالحه للاستهلاك الآدمي.



جاء ذلك في حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى.



وقال المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه بناء على توجيهات الدكتور علي مصلحي وزير التموين، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بضرورة متابعة ضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. فقد تم خروج حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية الصحة والطب البيطري.



أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة مجمدات بالمدينة الصناعية بمنطقة بنى غالب بداخلها عدد ١٩٧٨ كيلو جرام عبارة عن "كبده مستورده وسمك ماكريل ولحوم مستوردة مجمدة وفراخ وبط وأوراك دجاج واجنحه وكبد وقوانص" جميعها غير صالحه للاستهلاك الآدمى.



كانت الحملة برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، ومأموري الضبط القضائي احمد سيد أحمد محمد خلف ابو سليم احمد مصطفى عابد احمد عبد الهادى حسن وبالاشتراك مع مديريه الصحة دكتور احمد عقيلى مدير التفتيش الغذائى وبالاشتراك مع الطب البيطري.