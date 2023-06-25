إصابة ربة منزل وبناتها الـ 3 بتسمم غذائي إثر تناولهن وجبة في أسيوط

أصيبت ربة منزل و3 من أبنائها باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة تم إعدادها بمنزلهن بقرية أمشول بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من المستشفى بوصول " رانيا.ع.م" 40 عامًا، و٣ من أبنائها وهم:"دعاء.ج.ع" 18 عامًا، و "جنى" 10 أعوام، و"ريتاج" 5 أعوام مصابتين بإعياء شديد واشتباه تسمم غذائي، وبسؤالهن أقررن بشعورهن بالإعياء عقب تناولهن وجبة الغداء.

تم إجراء الإسعافات الأولية ووضعهن تحت الملاحظة، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.