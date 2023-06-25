ننشر الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين وإصابة 8 أشخاص في أسيوط

أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط/ سوهاج الزراعي ناحية قرية المطيعة وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط /سوهاج الزراعي ناحية قرية المطيعة ووجود مصابين.



انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم 8264 ي ط أ و سيارة ملاكي رقم 6342 ه و ط مما أسفر عن إنقلاب السيارة الملاكي وإصابة 8 أشخاص من ركاب السيارتين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، و تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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