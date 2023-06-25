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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تتصدر محليا بـ 9 من جوائز الدولة لعام 2022

الدكتور محمدعبد الوهاب
الدكتور محمدعبد الوهاب

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تصدر علماء جامعة المنصورة، لقائمة الفائزين بجوائز الدولة، حيث حصلت على 9 جوائز. 

وجاءت جامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية بحصول كليهما على 7 جوائز، ويليهما جامعة الزقازيق في المركز الثالث والتي حصلت على 5 جوائز، ثم جامعة الأزهر حيث حصلت على 4 جوائز، ثم جامعة طنطا وحصلت على 3 جوائز.
ومن جانبه، هنأ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة، مؤكدا ن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم مهم ينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديرا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة،  وهو يوم له معنى في تاريخ البحث العلمي المصري وشاهد عيان على الجمهورية الجديدة وتقديرها للعلم والعلماء .

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أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي البحث العلمى والتكنولوجى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة

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