تفاصيل إطلاق مصر المياه في أكبر نهر صناعي بالعالم ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنّه يجب على كل مصري اليوم الفخر بأضخم مشروعين في الدلتا الجديدة، وهما أكبر نهر صناعي في العالم يمتد من 150 إلى 170 كيلومترا في قلب الصحراء الغربية لزراعة الدلتا الجديدة، والقناة المائية لري مشروع مستقبل مصر الزراعي.

أضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ الرمال تتحول اليوم إلى مساحات خضراء وأصبحت مصر تمتلك أكبر نهر صناعي في العالم، يوفر 7.5 مليون متر مكعب من المياه في اليوم، لافتا إلى أنّ الرئيس السيسي قرر اقتحام الصحراء وتحويلها لأراضي زراعية.

تابع الإعلامي أحمد موسى، أن النهر الصناعي لزراعة الدلتا الجديدة يعمل بأحدث التكنولوجيات لإجراء معالجة ثلاثية على مياه الصرف الصحي، لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى تقليل فجوة الاستيراد وتحقيق التنمية المستدامة: عندما تملك الدول قوتها تملك قرارها.

أشار إلى أنّ مصر تستهدف زراعة 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية من خلال مياه النهر الصناعي، لافتا إلى أنّ المساحة الهائلة التي سوف تُزرع تعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة.

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن تكلفة إنشاء أكبر نهر صناعي في العالم بالدلتا الجديدة في الصحراء الغربية تصل إلى 60 مليار جنيه، موضحا أنّ المساحات المزروعة في مشروع مستقبل مصر، اليوم الأحد، بقلب الصحراء بلغت 450 ألف فدان.

واختتم أحمد موسى، بالإشارة إلى أن القناة المائية والنهر الصناعي يوفران 17 مليون متر مكعب من المياه يتم ضخها في مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، مؤكدا أنه بعد 14 شهرا سيكون قد تم زراعة 2.2 مليون فدان لصناعة طفرة في مستقبل مصر الزراعي.