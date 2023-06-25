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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق الميدان الأحمر في موسكو .. ماذا يحدث؟

الميدان الأحمر في
الميدان الأحمر في موسكو

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بإغلاق الميدان الأحمر في موسكو، اليوم الأحد، بعد يوم من إلغاء مؤسس مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، تمرده الذي لم يدم طويلا.

وشوهدت حواجز معدنية تمنع الوصول إلى وسط المدينة وكان هناك عدد قليل من ضباط الأمن.

وحسب شبكة “سي إن إن”، كان المارة يسيرون في الشوارع المجاورة للساحة.

ووفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا، بعد يومٍ من إعلان قائد فاجنر يفجيني بريجوجين تمرده المسلح ضد روسيا.

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وقال بيسكوف: "القضية الرئيسية ضد بريجوجين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروس. وضمان تمكن بريجوجين من المغادرة إلى بيلاروسيا هو كلمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين".

وبالأمس، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

يفجيني بريجوجين فاجنر روسيا

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