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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعد لاعبي الفريق بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة

صدى البلد

وعد مجلس إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض بصرف دفعة من مستحقاتهم المتأخرة خلال الساعات القليلة المقبلة قبل مباراة غزل المحلة المرتقبة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث لاعبو الفريق مع الجهاز الفني بشأن المستحقات المتأخرة، قبل أن يقرر مجلس الإدارة صرف دفعة من المستحقات خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستعد الفريق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

الزمالك يخوض تدريبه غدا في السادسة مساء استعدادا لمواجهة غزل المحلة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض المران الختامي غدا الاثنين في السادسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة  في مسابقة الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن ينتظم  الفريق في معسكر مغلق  عقب انتهاء مران الغد  بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا للقاء.

 

 

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