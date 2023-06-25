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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد أوكراني حول هجوم فاجنر المحتمل من بيلاروسيا: لا شيء سوى الانتحار

فاجنر
فاجنر

حذر قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، من أنه إذا حاول قائد فاجنر يفغيني بريغوزين قيادة قوات فاجنر في هجوم على أوكرانيا من بيلاروسيا ، فلن يكون ذلك 'سوى انتحار'.

وقال القائد سيرهي ناييف، إن الحدود الشمالية لأوكرانيا - المشتركة مع بيلاروسيا - ظلت 'مستقرة وتحت السيطرة' ، وفقًا لحساب تيليجرام العسكري الأوكراني.

وأضاف: 'قواتنا تواصل بناء معدات دفاعية. تعمل جميع الخدمات ، من المخابرات إلى القوات الهندسية ، في وضع محسّن. حاليا ، لا توجد زيادة في المعدات أو القوة البشرية للعدو. حدود الدولة تحت حماية موثوقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع '.

وشدد على أنه ينبغي شن هجوم عبر الحدود من الجانب البيلاروسي ؛ كانت القوات الأوكرانية مسلحة ومستعدة لمواجهة أي هجوم من هذا القبيل.

وإذا حدث هذا وحاول العدو عبور حدود الدولة ، فلن يكون الأمر سوى انتحار بالنسبة لهم. جنودنا مستعدون لتقديم رد لائق لكل من يجرؤ على عبور حدود الدولة بالسلاح في يده.

كان رئيس الأركان العامة للجيش البريطاني السابق الجنرال ريتشارد دانات قد قال في وقت سابق في مقابلة مع قناة سكاي نيوز إن وجود بريغوزين في بيلاروسيا كان 'مسألة مثيرة للقلق' ، حيث كان من المحتمل تمامًا أن تستخدم روسيا قوات فاجنر لمحاولة الاستيلاء على الأوكرانية. العاصمة مرة أخرى.

تراجعت القوات الروسية المتمركزة للدفاع عن موسكو يوم الأحد عندما توقف مرتزقة فاجنر بقيادة بريغوجين عن اقترابهم من العاصمة. قبل ذلك ، كان المرتزقة على ما يبدو قد استولوا على المقر العسكري الروسي في روستوف أون دون ، وهو مركز يشرف على عمليات أوكرانيا ، وتقدموا نحو موسكو دون مقاومة تذكر ، ونجحوا في إسقاط عدة طائرات هليكوبتر وطائرة عسكرية.

حدث تطور مفاجئ عندما تم التوسط في صفقة لانتقال بريغوزين إلى بيلاروسيا ، مما أدى إلى إسقاط التهم الموجهة إليه بالتحريض على انتفاضة مسلحة ، كما صرح ديمتري بيسكوف ، المتحدث باسم الكرملين. نتيجة لهذا الاتفاق ، أمر بريغوزين قواته بالعودة إلى قواعدهم.

الحدود الشماليه قائد فاجنر يفغيني بريغوزين موسكو بيلاروسيا

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