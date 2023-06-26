بتقنية الذكاء الاصطناعي... طلاب بجامعة كفر الشيخ يبتكرون سيارة ذاتية القيادة

ابتكر فريق طلابي بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، سيارة ذاتية القيادة، عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة الحاسوبية الحديثة، وذلك ضمن مشروعات التخرج بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر مدحت، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.



وقال الفريق الطلابي، إن مشروع مشروع السيارة ذاتية القيادة يهدف إلى التعرف على الكلام والرؤية الحاسوبية لتطوير نظام سيارة ذكي مصمم لحرم جامعي، بهدف توفير حل نقل آمن وموثوق يلبي احتياجات الأفراد على وجه التحديد، بما في ذلك ذوي الإعاقة، من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر والتعرف على الكلام ودمج أجهزة الاستشعار، ستنقل السيارة المستقلة عبر مباني الجامعة، مما يضمن نقل فعال ويمكن الوصول إليه للطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.



وأضاف الفريق الطلابي، وتشمل أهداف المشروع تصميم وتنفيذ منصة قيادة ذاتية قادرة على إدراك البيئة المحيطة، وتخطيط الطرق المثلى، وتجنب العقبات بأمان، وسيقوم النظام بدمج مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، والبوصلة المغناطيسية والكاميرات ومكبرات الصوت وأجهزة الكشف IMU وGPS بما في ذلك عن الموجات فوق الصوتية، لتمكين الكشف الدقيق عن الأشياء وتوليد الكلام وتجنب العوائق والتوطين الدقيق لتعزيز إمكانية الوصول.

وتابع الفريق: ستكون السيارة المستقلة مجهزة بميزات مثل هيكل قوي قادر على تحمل عوائق الطريق، وآليات الدخول والخروج والتعرف على الوجوه من خلال الكاميرا إذا أراد شخصاً ما إرسال شيء إلى شخص آخر، ستكون واجهة المستخدم بديهية وسهلة الاستخدام، مما يسمح للركاب بالتفاعل مع النظام دون عناء، ويهدف المشروع -أيضاً- إلى تعزيز الشمولية والاستقلالية للأفراد ذوي الإعاقة، وتزويدهم بوسائل نقل موثوقة داخل الحرم الجامعي، من خلال تقليل الاعتماد على طرق النقل التقليدية، توفر السيارة المستقلة مزيداً من الراحة والمرونة وحرية الحركة، ويسعى المشروع إلى تحسين التنقل العام داخل الحرم الجامعي.