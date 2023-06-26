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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار والدواجن.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الدواجن وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

يبحث الألاف عن سعر الذهب اليوم الاثنين 26-6-2023 ، خاصة قبيل عيد الأضحى المبارك والذي يمكثر فيه الشراء، خاصة الشبكة من عيار ي 21 

 

رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك 26-6-2023، مقابل الجنيه المصري، والذي شهد مفاجأة لم تحدث منذ شهور في السعر الرسمي، بالتزامنمع قرار البنك المركزي الأخير الخميس الماضي.

 

3 آلاف جنيه.. تراجع أسعار الحديد والأسمنت بقوة قبل عيد الأضحى

يزاد البحث عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين خاصة قبيل يومين من عيد الأضحى المبارك ، إذ تراجعت أسعار الحديد نحو يقترب من 3 آلاف جنيه في الطن.

 

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الدواجن اليوم الاثنين ، خاصة بعدما ارتفعت خلال الفترة السابقة لتسجل نحو 80 جنيها في بعض المناطق ، لتسجل اليوم بداية من 68 جنيها في بعض المحلات بتراجع 12 جنيها.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26-6-2023 في القاهرة والمحافظات

يبحث الألاف عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي مع صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

 

أرقام تهمك في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يهتم الكثير بالبحص عن أرقام الطوارئ، خاصة في حالات الأزمات ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

اسعار اسعار السلع أرقام الطوارئ مواقيت الصلاة سعر الذهب سعر الدولار مقابل الجنيه نشرة خدمات صدى البلد

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