أسعار الذهب والدولار والدواجن.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الدواجن وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

يبحث الألاف عن سعر الذهب اليوم الاثنين 26-6-2023 ، خاصة قبيل عيد الأضحى المبارك والذي يمكثر فيه الشراء، خاصة الشبكة من عيار ي 21

يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك 26-6-2023، مقابل الجنيه المصري، والذي شهد مفاجأة لم تحدث منذ شهور في السعر الرسمي، بالتزامنمع قرار البنك المركزي الأخير الخميس الماضي.

يزاد البحث عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين خاصة قبيل يومين من عيد الأضحى المبارك ، إذ تراجعت أسعار الحديد نحو يقترب من 3 آلاف جنيه في الطن.

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الدواجن اليوم الاثنين ، خاصة بعدما ارتفعت خلال الفترة السابقة لتسجل نحو 80 جنيها في بعض المناطق ، لتسجل اليوم بداية من 68 جنيها في بعض المحلات بتراجع 12 جنيها.

يبحث الألاف عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي مع صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

يهتم الكثير بالبحص عن أرقام الطوارئ، خاصة في حالات الأزمات ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.