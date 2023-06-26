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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اليوم .. تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

صدى البلد

يصعد حجاج الجمعيات الأهلية اليوم إلى عرفات استعدادا لأداء الركن الأعظم للحج بالوقوف غدا على جبل عرفات .

وأعلنت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية جاهزيتها لتنفيذ خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات بدءًا من اليوم ، الاثنين، تمهيدًا لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات غدا الثلاثاء .

واطمأنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اتصال هاتفي مع أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، على الخدمات المقدمة داخل مشعر عرفات، ومستوى المخيمات، وجميع خدمات الإقامة والإعاشة للحجاج، كما اطمأنت على سير خطة التصعيد إلى عرفات بشكل مثالي، لضمان سلامة الحجاج وتوفير جميع التسهيلات إليهم.

من جانبه، قال عبد الموجود إنه تم استلام جميع المخيمات على صعيد عرفات وبها جميع الخدمات، فضلا عن توفير الباصات المتعاقد عليها لنقل الحجاج من أماكن إقامتهم بالفنادق إلى المشاعر المقدسة، مشيدًا بتعاون الجانب السعودي مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين؛ حيث خصصت البعثة الرسمية مخيمات منفصلة للرجال والسيدات، وجبات جافة وساخنة، ومشروبات ومرطبات، وتكييفات فيريون.

في السياق ذاته؛ عقد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة، اجتماعا مع المشرفين قبيل ساعات من بدء التصعيد، نقل فيه توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة بذل قصارى الجهود من أجل تذليل أي صعوبات قد تواجه الحجاج ليؤدوا المناسك في سهولة ويسر، وكعادة التنظيم الرائع المعروف عن حج الجمعيات الأهلية.

تنبيه على الحجاج بالالتزام بالوقت المحدد

وشدد عبد الموجود على ضرورة التنبيه على الحجاج بالالتزام بالوقت المحدد لكل مجموعة للإحرام، والالتزام بالوقت المحدد للنزول إلى استقبال الفندق استعدادًا لركوب الأتوبيسات، لمنع التكدس في بهو الفندق، مع ضرورة التحرك في مجموعات بشكل منظم.

كما أكد رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية ضرورة فحص كل مشرف للأتوبيس الذي سيقوم باستلامه؛ تجنبا لوجود أعطال، مع الالتزام بتسلم أتوبيسات حديثة الموديل وفق المتعاقد عليها، وعدم اصطحاب أي شخص بشكل نهائي خارج المجموعة الخاصة بكل مشرف وخارج حجاج الجمعيات الأهلية.

وأضاف عبد الموجود أن البعثة خصصت مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر، مؤكدا على التنسيق مع المجموعة المتواجدة في الفندق، لاصطحاب أصحاب الأعذار من المزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة وتوفير الخدمات اللازمة لهم في الفندق.

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