عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا يفعل من داهمه المرض يوم التروية.. وهل يجوز ترك المبيت بمنى؟

ماذا يفعل من داهمه
ماذا يفعل من داهمه المرض يوم التروية ؟

 ماذا يفعل من داهمه المرض يوم التروية .. وهل يجوز ترك المبيت بمنى؟ أسئلة يحرص الكثيرون على معرفتها مع دخول اليوم الثامن من ذي الحجة واستعداد حجاج بيت الله الحرام لأداء يوم الحج الأكبر من صعيد عرفات صباح غدٍ الثلاثاء.

 وفي يوم التروية يبدأ الحجاج أولى مناسكهم وتأهبهم لأداء أهم أركان الحج، لذا فإن البعض منهم يتساءل عن حكم من داهمه المرض يوم التروية وماذا يفعل؟، وهل يجوز له ترك المبيت بمنى والتوجه لعرفات مباشرة خشية أن يفوته أجر الحج؟ هذا ما نجيب عنه في التقرير التالي.

هل يجوز لمن مرض أو شعر بتعب ترك المبيت بمنى؟

المبيت بمنى يوم التروية سنة بإجماع الفقهاء، وتركه لا يؤثر فى صحة الحج، حيث أكد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- أنه يجوز شرعا تصعيد الحجاج إلى عرفات غدا الثلاثاء الموافق يوم الثامن من ذي الحجة -"يوم التروية"- دون المبيت ب"منى"؛ باعتباره سنة وليس شرطا أو واجبا من واجبات الحج وأركانه.

كما أفتى بذلك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث أشار في فتوى له إلى أن يوم التروية هو الثامن من شهر ذي الحجة، وفيه يحرم الإنسان بالحج من مكان إقامته بمكة، بعد أن يغتسل، ويتطيب، ويلبس ملابس الإحرام، ويصلي ركعتين، ويقول عند إحرامه: «لبيك حجًا».

وأوضح المجمع، في فتاوى توضيحية عن مناسك الحج، أنه ينبغي على حجاج القرعة المصريين أن يلتزموا بالضوابط التى وضعتها الجهات المنظمة لرحلة حج القرعة من التصعيد إلى عرفات مباشرة يوم الثامن دون المبيت بمنى، حتى لا يتعرضوا لشيء من المشاق والمتاعب والصعوبات التى قد تواجههم إذا خالفوا التعليمات.

يوم التروية.. هل من يموت فيه من الحجاج شهيد في الإسلام؟

أفضل دعاء في يوم التروية للصائمين.. ردده إلى المغرب ولن يردك الله خائبا

حكم من لم يذهب لـ منى يوم التروية

ومن لم يذهب في يوم التروية لا شيء عليه؛ لأنه هيئة من هيئات الحج، لا هي فرض، ولا هي واجب؛ إنما هي سُنَّة وهيئة، موضحًا أنه بعد ذلك سواء من كان في مكة (كمن لم يذهب إلى مِنى للزحام) أو كان في مِنى وأصبح الآن في اليوم التاسع وهو يوم عرفة فإنه يتحرك إلى عرفة بحيث إنه يظهر إليها قبيل الظهر؛ لأن وقت الوقوف عند جماهير الأمة يبدأ.

فضل يوم التروية لغير الحاج

ولهذا اليوم الكثير من الفضل سواء كان للحاج أو لغير الحاج، وأطلق عليه هذا الاسم لأن الحجاج أيام عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يروون عطشهم فيه قبل الوقوف بعرفة، حيث لم يكن يتوفر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الماء في الأماكن التي يقطنها الحجاج، ويقال أنه أطلق عليه هذا الاسم لأنه على عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام رأى في رؤيا أنه يذبح ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام وظل يروي سيدنا إبراهيم الرؤيا لنفسه لكي يتأكد أنها رسالة من الله عز وجل وليست مجرد حلم.

وعلى من أدرك يوم التروية وهو غير حاج أن يدعو الله عز وجل كثيرًا لكي يرزقه فضل زيارة بيته الحرام، حيث أن الدعوات في هذه الأيام المباركات مستجابة كما وعدنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ففيهن ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل.

وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أعظمَ الأيَّامِ عندَ اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى يومُ النَّحرِ ثمَّ يومُ القُرِ)، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضًا : (ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ)، وقال النبي في فضل العمل في العشر الاوائل من ذي الحجة: (ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ)

يوم التروية ترك المبيت بمنى حجاج بيت الله الحرام يوم الحج يوم الحج الأكبر صعيد عرفات هل يجوز لمن مرض أو شعر بتعب ترك المبيت بمنى حكم من داهمه المرض يوم التروية حكم من لم يذهب لـ منى يوم التروية فضل يوم التروية لغير الحاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

انتهى تمامًا.. شوبير: قرار عاجل في الزمالك بشأن سيف جعفر

العشرات تحت الأنقاض.. الصور الأولى لعقار الإسكندرية المنهار

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

موضوعات متعلقة

يوم التروية.. هل من يموت فيه من الحجاج شهيد في الإسلام؟

يوم التروية .. أسرار لا تعرفها عن الرؤية الإبراهيمية لـ نحر إسماعيل

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

بئر غرس من عيون الجنة.. ما لا تعرفه عن مغتسل النبي

النشرة الدينية.. إجراءات جديدة من الأوقاف في الصلاة لمنع الاختلاط في صلاة العيد.. علي جمعة يحسم الجدل في التضحية بالطيور

حكم التضحية بالديك والبط.. عضو بـ «كبار العلماء» يحسم الجدل في الفتوى الهلالية

يوم عرفة 2023.. متى يبدأ وحكم صيامه لمن فاتته ثماني ذي الحجة

يوم التروية .. سبب تسميته وأهم الأعمال التي يقوم بها الحاج

ترشيحاتنا

خنقه علشان يسرق التوك توك.. كشف لغز العثور على جثه طالب بالغربية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|خبير: أسئلته ضربت توقعات الدروس الخصوصية والكتب الخارجية

مدرّس أجنبي يطعن طالبًا في مدينة نصر .. وتدخّل أمني عاجل

عقار الإسكندرية المنهار .. بيان عاجل من الصحة

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى

بلاش إهانة .. معلق رياضي يوجه رسالة للزمالك بشأن سيف جعفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

فيديو

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ