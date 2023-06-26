البناء خلال أيام العيد.. تحذير من القاهرة للمخالفين وهذه عقوبتهم

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى لـ البناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع .

وأكد محافظ القاهرة ، على رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد ، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها ، مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .