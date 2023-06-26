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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بَيْتُ الزُّكاةِ يعلن الانتهاء من تقديم المساعدات لـ400 شاب وفتاة لتيسير الزواج

مبادرة تيسير الزواج
مبادرة تيسير الزواج

أعلن «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» عن نجاح  مبادرة «فرحة» في إعانة ٤٠٠ من الفتيات غير القادرات وتقديم مساعدة لهم لتحمل أعباء الحياة عن طريق المساهمة فى شراء مستلزمات الزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية لإتمام زواجهم خلال عيد الأضحي المبارك، وذلك منذ فتح باب التقديم الاربعاء الماضي.

وأوضح البيان الصادر اليوم الاثنين ، أن بيت الزكاة والصدقات المصري يستهدف من خلال المبادرة التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين افراد المجتمع وتنمية اموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والاعانات الخيرية في اعمال البر فضلا عن صرف اموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعا.

وكان «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد اطلق مبادرة «فرحة» لتيسير الزواج  بجميع محافظات الجمهورية، على أن ينتهي تقديم الطلبات بنهاية أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» حرصه على تقديم المساعدة للشباب المقبل على الزواج وغير قادر على تحمل أعباء الحياة عن طريق مساعدتهم فى شراء مستلزمات الزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية لإتمام اجراءات الزواج.

وأوضح البيان أن التقديم للاستفادة من مبادرة «فرحة» سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني :https://baitzakat.org.eg/ZakatRequest/?id=10 

وأشار «بَيْتُ الزُّكاةِ» إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم، هي:
صورة البطاقة الشخصية للاب والام
صورة البطاقة الشخصية للعروس.
صورة شهادات الميلاد للأخوة والاخوات.
صورة وثيقة زواج حديثة لم يمر عليها أكثر من ٦ شهور.
صورة عقد الايجار .
برنت تأمينات اجتماعية.
صورة إيصال مرافق /كهرباء او غاز او مياه.

وأوضح «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» أنه سيتم خلال المبادرة تقديم مساعدات نقدية مباشرة لمساعدة الفتيات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية ، كمساهمة من بيت الزكاة في مشاركة الأباء أومن يعول تلك الفتيات في تحمل أعباء ونفقات الزواج أو من لم يستطع تلقى تلك الخدمة من الهيئات والجهات المعنية ولجمعيات الخيرية فى مناطق سكنهم .
 

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