أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. والأرصاد تحذر من شبورة مائية ونشاط للرياح

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الاثنين 26-6-2023، أسعار الذهب ، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون .. ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2565 جنيهًا للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2245 جنيهًا.

أسعار الذهب

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1924 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17960 جنيهًا.

أسعار الدولار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.70 جنيه للبيع،33.58 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.33 جنيه للبيع، و 39.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.64 جنيه للبيع، و100.30 جنيه للشراء.

شبورة مائية ونشاط للرياح | تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، والأجواء تكون معتدلة تماما في أغلب محافظات الجمهورية، وبخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "سيكون هناك نشاط نسبي للرياح غير مثير لأي رمال وأتربة، وسيساعد في ساعات الليل على تلطيف الأجواء في أغلب محافظات الجمهورية".

الأجواء ستستقر بشكل كبير حتى نهاية الأسبوع مع فترة الإجازة

وتابعت: "تتكون الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهذه الشبورة تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية في فترة الصباح الباكر، لكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس".

وأكدت، أن الأجواء ستستقر بشكل كبير حتى نهاية الأسبوع مع فترة الإجازة، والعظمى على القاهرة الكبرى سيكون متوسطها ما بين 34 و35 درجة مئوية في فترة النهار، كما أن الرطوبة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستكون أعلى من المناطق الداخلية وتصل إلى 85%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 23

الإسكندرية 30- 22

الإسماعيلية 35 - 22

الغردقة 38 -27

أسوان 42- 28

سوهاج 39 - 24

المنيا 37 - 21