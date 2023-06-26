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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| اختراع جديد في الذكاء الاصطناعي يقلد الأصوات.. وNokia تطرح موبايل شبابي جديد بـ 2500 جنيه بس

أخبار التكنولوجيا//اختراع
أخبار التكنولوجيا//اختراع جديد في الذكاء الاصطناعي ييقلد الأ

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسعر لن تتوقعه.. موبايل مميز من أوبو Oppo بسعر رخيص

 

يعد هاتف Oppo A57 من شركة أوبو الصينية من أفضل الهواتف المناسبة للشباب والفئة المتوسطة، حيث يتميز بسعر منافس للغاية مع مواصفات كبيرة منها كاميرا و شاشة مميزة، وبطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، ومعالج جيد.     

 

شبكات 5G تتسبب في مشكلة لشركات الطيران بدءا من يوليو .. تفاصيل

 

يبدو أن شبكة الجيل الخامس من الاتصالات 5G ستتسبب في بعض المشكلات لشركات الطيران بدءا من الأول من يوليو، حيث قد يتم تعديل معظم الطائرات للتعامل مع التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس.

مفاجأة الموسم..Nokia نزلت موبايل شبابي جديد بـ 2500 جنيه بس

 

طرحت نوكيا Nokia هذا الأسبوع خيارًا جديدًا باللون البنفسجي لهاتفها الذكي Nokia C12 Pro.  والآن ، أطلقت العلامة التجارية رسميًا هذا اللون الجديد من C12 Pro في السوق.

احترس موبايلك هيبوظ.. أخطر تطبيقات تدمر بطارية هاتفك

تشير الإحصائيات إلى أن الهواتف الذكية تعتبر جزءًا مهمًا من حياتنا اليومية، ولكن البطارية تبقى هي المصدر الأساسي للطاقة. وتعتبر البطارية السليمة والمتينة من أهم مميزات الهواتف الذكية، حيث تسمح للمستخدمين بالاستخدام لفترة أطول قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

ومع ذلك، فإن هناك تطبيقات معينة يمكن أن تستنزف البطارية بشكل أسرع من غيرها، مما يضطر المستخدمين إلى إعادة الشحن بشكل متكرر. وفيما يلي قائمة بأخطر تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك:

اختراع جديد في الذكاء الاصطناعي ييقلد الأصوات

 

وتسعى بعض أكبر اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى البقاء في المنافسة عن طريق إطلاق أدواتهم الخاصة، حيث قدمت شركة "ميتا" مؤخرًا Voicebox، وهو مولد كلام اصطناعي مدمج بالذكاء الاصطناعي ويستند على النصوص.

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