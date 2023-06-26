أخبار التكنولوجيا| اختراع جديد في الذكاء الاصطناعي يقلد الأصوات.. وNokia تطرح موبايل شبابي جديد بـ 2500 جنيه بس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يعد هاتف Oppo A57 من شركة أوبو الصينية من أفضل الهواتف المناسبة للشباب والفئة المتوسطة، حيث يتميز بسعر منافس للغاية مع مواصفات كبيرة منها كاميرا و شاشة مميزة، وبطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، ومعالج جيد.

يبدو أن شبكة الجيل الخامس من الاتصالات 5G ستتسبب في بعض المشكلات لشركات الطيران بدءا من الأول من يوليو، حيث قد يتم تعديل معظم الطائرات للتعامل مع التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس.

طرحت نوكيا Nokia هذا الأسبوع خيارًا جديدًا باللون البنفسجي لهاتفها الذكي Nokia C12 Pro. والآن ، أطلقت العلامة التجارية رسميًا هذا اللون الجديد من C12 Pro في السوق.

تشير الإحصائيات إلى أن الهواتف الذكية تعتبر جزءًا مهمًا من حياتنا اليومية، ولكن البطارية تبقى هي المصدر الأساسي للطاقة. وتعتبر البطارية السليمة والمتينة من أهم مميزات الهواتف الذكية، حيث تسمح للمستخدمين بالاستخدام لفترة أطول قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

ومع ذلك، فإن هناك تطبيقات معينة يمكن أن تستنزف البطارية بشكل أسرع من غيرها، مما يضطر المستخدمين إلى إعادة الشحن بشكل متكرر. وفيما يلي قائمة بأخطر تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك:

وتسعى بعض أكبر اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي إلى البقاء في المنافسة عن طريق إطلاق أدواتهم الخاصة، حيث قدمت شركة "ميتا" مؤخرًا Voicebox، وهو مولد كلام اصطناعي مدمج بالذكاء الاصطناعي ويستند على النصوص.