المصرية للحوم والدواجن: الأسعار في متناول الجميع وأقل من مثيلتها 45%.. فيديو

قال العميد محمود السعدني ، الرئيس التنفيذي لـ الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين ، إن الشركة تستعد لعيد الأضحى المبارك منذ شهر مارس الماضي ، مشيرا إلى أنه تم تنويع مصادر الاستيراد بدلا من أن يكون معتمدا فقط على السودان .

وأشار " السعدني " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " الأخبار " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن اللحوم ذات جودة ممتازة ، وأسعارها 195 جنيها للحوم الطازة ، أما اللحوم البرازيلي المجمدة فإنه يتم ضخ كميات يوميا مستوردة بسعر 160 جنيها ، فضلا عن توافر اللحوم الضاني بسعر 250 جنيها .

وأكد " السعدني " ، أن هناك لجان تتبع وزارة الزراعة تقوم بالكشف على الابقار قبل الشحن المصري ومن ثم الكشف على اللحوم بعد الذبيح في مجازر على أعلى مستوى .

وتابع ، أن اللحوم جميعها ذات جودة عالية وأسعارها تقل عن مثيلتها في الأسواق حتى 45 % ، والأسعار في متناول الجميع .