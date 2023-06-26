تضامن المنوفية: نحر 232 رأس ماشية وتوزيع 11 طن لحوم أضاحي

قال إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، إنه تم وضع خطة عمل متكاملة تستهدف ذبح 232 رأس ماشية بالمجازر الحكومية خلال أيام التشريق تحت إشراف الطب البيطري لتوزيعها علي الأسر الأكثر إحتياجاً من الأرامل ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة .

وأكد أنه سيتم توزيع 11 طن لحوم الأضاحي للأسر الأكثر إحتياجاً من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من خلال أبحاث ميدانية وقوائم بيانات لوصول الدعم لمستحقيه.

وتابع فوزى، أنه سيتم توزيع عدد من الكراسي الكهربائية والمتحركة لذوي الهمم والحالات الإنسانية وتنظيم معارض لتوزيع ملابس بالمجان للأسر الأكثر إحتياجاً بنطاق مراكز ومدن المحافظة.