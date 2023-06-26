احصل على شقة بالتقسيط من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري| تفاصيل

تعتبر مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في مصر تتنافس فيما بينها في توفير شروط وتسهيلات تلائم شريحة كبيرة من العملاء.

يتيح بنك CIB إمكانية تقديم الطلبات للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، والحصول على شقة سكنية بنظام تقسيط يتناسب مع قيمة دخل صاحب الطلب.

ويقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط التمويل العقاري من بنك CIB خلال هذا التقرير، وفقا لما نشره البنك عبر موقعه الإلكتروني...

التمويل العقاري من بنك CIB

يقدم بنك CIB مبادرة التمويل العقاري لعملائه بعدد من الشروط نسردها خلال السطور التالية، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك...

-قيمة القرض تصل إلى 80% من قيمة العقار.



-قرض بقيمة تصل إلى 5 مليون جنيه، وبحد أقصى 80% من قيمة العقار.



-فترات سداد مختلفة تبدأ من عام واحد وتصل إلى 20 عام.

شروط التمويل العقاري من بنك CIB

-الوحدات المسجلة فقط.

-يمكن للعملاء الحصول على القرض لتمويل الوحدات المسجلة أو التي ينطبق عليها شروط التسجيل فقط.

-سعر عائد متغير.

-تتغير فترات السداد وفقًا لأسعار العائد المتغير التي يتم إعلانها من البنك المركزي المصري.

-تأمين على حياتك وعلى العقار.

-استمتع بوثيقة تأمين مجاني على حياتك وعلى العقار طوال فترة السداد.