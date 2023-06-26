عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

احصل على شقة بالتقسيط من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري| تفاصيل

صدى البلد

تعتبر مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في مصر تتنافس فيما بينها في توفير شروط وتسهيلات تلائم شريحة كبيرة من العملاء.

يتيح بنك  CIB  إمكانية تقديم الطلبات للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، والحصول على شقة سكنية بنظام تقسيط يتناسب مع قيمة دخل صاحب الطلب.

احصل على شقة بالتقسيط من مبادرة التمويل العقاري.. الشروط والمستندات المطلوبة

احصل على شقة بالتقسيط من مبادرة التمويل العقاري .. الشروط والمستندات المطلوبة

ويقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط التمويل العقاري من بنك  CIB  خلال هذا التقرير، وفقا لما نشره البنك عبر موقعه الإلكتروني...

التمويل العقاري من بنك CIB

يقدم بنك CIB  مبادرة التمويل العقاري لعملائه بعدد من الشروط نسردها خلال السطور التالية، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك...

-قيمة القرض تصل إلى 80% من قيمة العقار.


-قرض بقيمة تصل إلى 5 مليون جنيه، وبحد أقصى 80% من قيمة العقار. 

-فترات سداد مختلفة تبدأ من عام واحد وتصل إلى 20 عام.

شروط التمويل العقاري من بنك CIB

-الوحدات المسجلة فقط.

-يمكن للعملاء الحصول على القرض لتمويل الوحدات المسجلة أو التي ينطبق عليها شروط التسجيل فقط.

-سعر عائد متغير.

-تتغير فترات السداد وفقًا لأسعار العائد المتغير التي يتم إعلانها من البنك المركزي المصري.

-تأمين على حياتك وعلى العقار.

-استمتع بوثيقة تأمين مجاني على حياتك وعلى العقار طوال فترة السداد.

 

البنك المركزي المصري التمويل العقاري شروط التمويل العقاري قيمة القرض مبادره البنك المركزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبكة ذهب وخلافات عائلية| القصة الكاملة لأزمة سيف جعفر.. وهذه حقيقة سرقته عقود لاعبي الزمالك

ترقيات وزيادات في الأجور.. بشرى من الحكومة للموظفين

خزائن مصر ممتلئة.. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

ترشيحاتنا

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

انخفاض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرا بعد تمرد فاجنر

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

نادي مفاجأة| أين يذهب أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي؟

لا صلة لـ أمريكا.. لافروف يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة تمرد فاجنر

جابتلنا العار.. السجن من 5 لـ7 سنوات لأب ونجليه بتهمة قتل ابنته بمنشأة القناطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ