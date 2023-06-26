أخبار الفن.. شريف منير يكشف لصدى البلد موعد تصوير قائمة الأماني .. 4 أفلام تنتظرها السينما بعد عيد الأضحى

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

تستعد سينما الهناجر وسينما مركز الابداع الفني بدار الاوبرا المصرية لعرض فيلمين من الاعمال المقرر طرحها في عيد الفطر المبارك .

حيث من المقرر عرض فيلمي بيت الروبي وتاج خلال بدا من الغد الى في السينمات ، علي أن تكون سعر التذكرة 60 جنيه فقط .

يشهد الموسم السينمائي الصيفي عرض عدد كبير من الأعمال الأفلام السينمائية والتى من المقرر طرحها خارج موسم عيد الأضحى وأبرزها فيلم مرعى البريمو، وع الزيرو، وأبو نسب، ووش فى وش

يواصل الفنان محمد عادل إمام تصوير مشاهد فيلمه الجديد أبو نسب، وذلك استعداد لعرضه نهاية فصل الصيف.

ويصور إمام خلال هذه الفترة داخل أحد الفنادق الخاصة، حيث أن المشاهد التى يقوم بتصويرها تجمعه بالفنانة ياسمين صبري وماجد الكدواني بطلي العمل.

كشف الفنان شريف منير عن استعداده لتصوير عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة القادمة ما بين السينما والدراما التليفزيونية .

وقال شريف منير في تصريحات خاصة لصدي البلد : استعد لتصوير مسلسل قائمة الأماني في غضون الشهرين القادمين ، حيث نواصل حاليا التحضير للعمل .

وتابع شريف منير : كما استعد لتصوير فيلم ليه تعيشها لوحدك يوم 10 يوليو المقبل ، ويشاركني في البطولة كل من خالد الصاوي واسماء أبو اليزيد .