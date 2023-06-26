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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. شريف منير يكشف لصدى البلد موعد تصوير قائمة الأماني .. 4 أفلام تنتظرها السينما بعد عيد الأضحى

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

بـ 60 جنيها فقط.. تعرف على أفلام العيد المعروضة في دار الأوبرا

تستعد سينما الهناجر وسينما مركز الابداع الفني بدار الاوبرا المصرية لعرض فيلمين من الاعمال المقرر طرحها في عيد الفطر المبارك . 

حيث من المقرر عرض فيلمي بيت الروبي وتاج خلال بدا من الغد الى في السينمات ، علي أن تكون سعر التذكرة 60 جنيه فقط . 

مرعى البريمو وع الزيرو | 4 أفلام تنتظرها السينمات بعد عيد الأضحى

يشهد الموسم السينمائي الصيفي عرض عدد كبير من الأعمال الأفلام السينمائية والتى من المقرر طرحها خارج موسم عيد الأضحى وأبرزها فيلم مرعى البريمو، وع الزيرو، وأبو نسب، ووش فى وش 

يواصل الفنان محمد عادل إمام تصوير مشاهد فيلمه الجديد أبو نسب، وذلك استعداد لعرضه نهاية فصل الصيف.

ويصور إمام خلال هذه الفترة داخل أحد الفنادق الخاصة، حيث أن المشاهد التى يقوم بتصويرها تجمعه بالفنانة ياسمين صبري وماجد الكدواني بطلي العمل.

شريف منير يكشف لصدى البلد موعد تصوير قائمة الأماني وليه تعيشها لوحدك

كشف الفنان شريف منير عن استعداده لتصوير عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة القادمة ما بين السينما والدراما التليفزيونية . 

وقال شريف منير في تصريحات خاصة لصدي البلد : استعد لتصوير مسلسل قائمة الأماني في غضون الشهرين القادمين ، حيث نواصل حاليا التحضير للعمل . 

وتابع شريف منير : كما استعد لتصوير فيلم ليه تعيشها لوحدك يوم 10 يوليو المقبل ، ويشاركني في البطولة كل من خالد الصاوي واسماء أبو اليزيد . 

الفنانة ياسمين صبري الفنان محمد عادل إمام الفنان محم الفنان شريف منير دار الاوبرا المصرية مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا محمد عادل امام

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