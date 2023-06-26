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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف منير يكشف لصدى البلد موعد تصوير قائمة الأماني وليه تعيشها لوحدك

شريف منير
شريف منير

كشف الفنان شريف منير عن استعداده لتصوير عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة القادمة ما بين السينما والدراما التليفزيونية . 

وقال شريف منير في تصريحات خاصة لصدي البلد : استعد لتصوير مسلسل قائمة الأماني في غضون الشهرين القادمين ، حيث نواصل حاليا التحضير للعمل . 

وتابع شريف منير : كما استعد لتصوير فيلم ليه تعيشها لوحدك يوم 10 يوليو المقبل ، ويشاركني في البطولة كل من خالد الصاوي واسماء أبو اليزيد . 

الحوار الوطني.. شريف منير: المسارح موجودة بناياتها لكنها لا تنتج بسبب الضرائب

شريف منير يتعاقد على فيلم "ليلة تعيشها لوحدك" بعد نجاح يوم 13

وكان قد قال الفنان شريف منير، "إنه لا يصح أن تمضي الجمهورية الجديدة في طريقها ومصر بلا مسارح، الشوارع مظلمة الأنوار والمسارح موجود بناياتها لكنها لا تنتج".

جاء ذلك خلال جلسة لجنة “الثقافة والهوية الوطنية” بالحوار الوطني، والتي تناقش سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، وذلك تحت عنوان “مستقبل الثقافة في مصر”.

وأضاف شريف منير، قائلا: "لابد من الاعفاء الضريبي لكل من ينتج مسرحا، لابد من إعفائه من الضرائب حتى يستطيع الإنتاج", وتابع قائلا: "حصل ضرائب من الممثل على أجوره من الأعمال ولكن دع المنتج".

وتابع: "المسارح المغلقة تحتاج إلى إنتاج، لذا لابد من إعفاء المنتجين من الضرائب لعودة نشاط المسرح، هناك طاقات فنية ذات قيمة لا تعمل".

واستكمل: "المسرح يحتاج لدعم الحراك الفني مطلوب من أجل دعم الانتماء، نحتاج للإعفاءات الضريبية بشكل سريع"،  واستكمل "المسرح لابد من دخوله الرعاية المركز في الحال.. الفنانين مش لاقيين شغل والمسارح مقفولة".

شريف منير أسماء أبو اليزيد الفنان شريف منير قائمة الاماني خالد الصاوي

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