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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات| جمارك دبي تعلن أوقات عمل المراكز الجمركية خلال إجازة الأضحى

جمارك دبي
جمارك دبي

أعلنت جمارك دبي عن أوقات العمل الرسمية في المراكز الجمركية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتخليص البضائع.

وفقا لتقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “وام” ، يستمر العمل في أقسام التفتيش على مدار الساعة في مركز جبل علي وتيكوم ومركز جمارك ميناء راشد فيما ستعمل مراكز خور دبي والحمرية ومرفأ ديرة وكذلك مركز جمارك حتا ومركز تفتيش مدينة دبي اللوجستية على مدار الساعة بالإضافة إلى إدارة البيانات الجمركية وإدارة عمليات المسافرين، أما مركزي جمارك الميناء الجاف ومركز تفتيش دوكامز عطلة خلال أيام العيد ويستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من تاريخ 3يوليو2023.

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وفيما يخص مركز جمارك قرية الشحن والمنطقة الحرة بمطار دبي مبنى البوابة رقم (5) ومركز شحن مطار آل مكتوم، فسيتم العمل طيلة أيام عيد الاضحى المبارك على مدار الساعة، وسيتم تعطيل العمل بمركز دبي للسلع المتعددة (قسم التفتيش) خلال إجازة عيد الأضحى، مع تخصيص رقم للطوارئ على 00971589700062.

وتحرص جمارك دبي على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للتجار والمسافرين خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، بما يعزز من سعادتهم ويرسخ دبي مركز محوري في التجارة.

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