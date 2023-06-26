متى يوم عرفة 2023؟.. باقي 600 دقيقة لتفتح السماء أبوابها فاستعد

لعل يوم عرفة هو من أكثر ما يبحث الكثيرون عنه الآن، بل إن متى يوم عرفة 2023 يعد أحد أهم الاستفهامات المطروحة في هذا الوقت من العام، بعدما دخلت أيام عشر من ذي الحجة وكعادة الأزمنة المباركة تسرع في الرحيل، كما لم يتبق سوى ساعات قليلة على انقضاء يوم التروية ليضعنا في استقبال يوم عرفة الذي يوافق اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الهجري، فإن أقصر إجابة للسؤال عن متى يوم عرفة 2023 ؟ ، هي قريبًا جدًا، على مسافة دقائق قليلة ، ولا يزيد البحث عن متى يوم عرفة 2023 لأنها وقفة عيد الأضحى فحسب وإنما أيضًا لفضل يوم عرفة العظيم الذي أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- باغتنامه .

متى يوم عرفة 2023

حددت دار الإفتاء المصرية، متى يوم عرفة 2023 ، بناء على استطلاع هلال شهر ذى الحجة لعام 1444 هجريا، بعد مغرب يوم الأحد قبل الماضي الماضي الموافق 29 من شهر ذي القعدة الهجري ، و18 من يونيه لعام 2023 ميلاديًا، وبناء عليه تم تحديد أول أيام عشر من ذي الحجة 2023 بأنها بدأت يوم الإثنين 19 يونيه 2023 حيث إنه 1 ذي الحجة ، و حيث إن يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريًا ، فمن المقرر له أن يكون يوم غد الثلاثاء 27 يونيو 2023 ويكون العيد في اليوم التالي الأربعاء 28 يونيو 2023 يوم العاشر من ذي الحجة .

و يعد يوم عرفة هو وقفة عيد الأضحى المبارك، ويسمى وقفة عرفة 2023 أو وقفة عرفات أو يوم عرفة ، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر، وفيه يقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة؛ يذكرون الله تعالى ويتضرعون إليه بأن يغفر ذنوبهم ويعتقهم من النار، ويطلَق عليهم أهل الموقف، أي أنها سميت بذلك؛ لأنّ الحجيج يقفون في هذا اليوم على جبل عرفة.

تاريخ يوم عرفة 2023

ورد أن تاريخ يوم عرفة 2023 ، أو بصيغة أخرى موعد يوم عرفة وهو وقفة عيد الأضحى المبارك ، الذي يوافق تاسع أيام العشر من ذي الحجة لعام 1444 هـ، فمن المقرر أن يكون تاريخ يوم عرفة 2023 يوم الثلاثاء الموافق التاسع من ذي الحجة 1444هـ، والموافق (27 يونيو 2023) ، بحسب الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، الذي حددت بداية شهر ذي الحجة الهجري 1444 في يوم الإثنين (19 يونيه) هو أول أيام ذي الحجة 1444هـ، وبناء عليه حددت دار الإفتاء المصرية تاريخ يوم عرفة 2023 بأنه يوم غد الثلاثاء 27 يونيو 2023م.

متى يوم عرفة

ورد أن يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحِجّة، وهو الشهر الثاني عشر من أشهر السّنة الهجريّة؛ أي الشهر الأخير منها، ويأتي بعد شهر ذي القعدة، وتؤدّى فيه مناسك الحجّ، كما أنّه من الأشهر الحُرُم؛ أي الأشهر التي كان القتال مُحرّماً فيها عند العرب قديماً.

يوم عرفة

يعد يوم عرفه هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر، وقد عظَّم الله -تعالى- مكانة يوم عرفة، ورفع منزلته، وجعله أفضل الأيّام للأسباب الآتية: فيه تتنزّل الرحمات. تجاب فيه الدعوات. يغفر الله -تعالى- فيه الأخطاء والزلّات. ويُعين فيه أهل العثرات.

و يعدّ يوم عرفة من أعظم الأيّام التي تمرّ على المسلمين؛ إذ إنّه يوم توبة وإنابة العباد إلى ربّهم -عزّ وجلّ-، كما أنّه يوم الطاعات والعبادات التي تقرّبهم منه -سُبحانه-، ليُدركوا بأنّ ما أعدّه لهم من الأجر والثواب خيرٌ من الدُّنيا وما فيها من ملذّاتٍ وأهواءٍ، ولذلك يُستسحن بكلّ مُسلمٍ الإقبال على الطاعات والعبادات فيه، واستغلاله بما يحقّق رضى الله -سُبحانه وتعالى-، ويقي النّفوس من الشحناء والبغضاء.

فضل يوم عرفة

1- يوم إتمام النعمة وإكمال الدين على المسلمين من الله عز وجل، قال تعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا».

2- وقد أخبر سيدنا عمر رضي الله عنه أنّ هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعة وهو قائم بعرفة.

3- غفران الذنوب في هذا اليوم والعتق من النيران، حيث ورد أنه يوم نيل العتق من نار جهنّم، ومغفرة الذنوب ثبت عن عائشة أمّ المؤمنين -رضي الله عنها-، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ، وإنَّه لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِمِ المَلَائِكَةَ، فيَقولُ: ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ)، لذلك يجدر بالمسلم اجتناب كلّ ما حرّم الله؛ لنَيْل العتق من النار، ومغفرة الذنب.

4- مباهاة الله تعالى ملائكةَ السماء بأهل عرفات، فورد أنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اللهَ -عزَ وجلَّ- يباهي ملائكتَهُ عشيةَ عرفةَ بأهلِ عرفةَ فيقولُ: انظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غُبراً)، ومن أتمّ النِّعم التي يمنّ بها الله -تعالى- على عباده يوم عرفة؛ نزوله إلى السماء الدُّنيا، إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (ما مِن يومٍ أفضلُ عندَ اللهِ مِن يومِ عرفةَ ينزِلُ اللهُ إلى السَّماءِ الدُّنيا فيُباهي بأهلِ الأرضِ أهلَ السَّماءِ).

5- قسم الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ»، والله العظيم لا يقسم إلا بعظيم.

6- يوم أخذ الله تعالى الميثاق من ذرية آدم عليه السلام.

7- صيام هذا اليوم سبب لتكفير ذنوب سنتين؛ سنة قبل وسنة بعده.