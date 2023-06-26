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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الجزائر تبحث مع أوابك التوجهات والتحديات الجديدة لصناعة البترول والغاز

صدى البلد

بحث وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، جمال عيسى اللوغاني، آليات تطوير عمل المنظمة في ضوء التغيرات التي تشهدها صناعة البترول العالمية، إضافة إلى التوجهات والتحديات الجديدة لصناعة البترول والغاز.

جاء ذلك خلال استقبال عرقاب، اليوم/ الإثنين/ بالجزائر العاصمة، للأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر منذ أمس الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتطرق الطرفان، خلال هذا اللقاء، إلى علاقات التعاون بين الجزائر والمنظمة وسبل تعزيزها وتطويرها مستقبلا، إضافة إلى التوجهات والتحديات الجديدة لصناعة البترول والغاز.

وفي هذا الصدد، أعرب عرقاب عن تقديره للمجهودات المبذولة من طرف المنظمة في مسعاها لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بهدف تحسين الأداء والإنتاجية لشركات النفط الوطنية ومراكز البحث العربية، بغرض تمكينها من مواجهة التحديات التي تعترضها والارتقاء بأدائها إلى المستويات المنشودة.

وأضاف الوزير، في تصريح صحفي، على هامش اللقاء، أنه تم التطرق أيضا إلى الأعمال المستقبلية قصيرة وطويلة المدى التي ستشارك فيها الجزائر في المنظمة لتطوير وتقديم الدعم اللازم، إضافة إلى البرامج التدريبية التي تقوم بها المنظمة والأعمال التكنولوجية في مجال صناعة البترول والتشاور بين البلدان المصدرة للنفط.

من جهته، أعرب اللوغاني عن شكره للدعم المقدم من طرف الجزائر، متمنيا المزيد من الازدهار لصناعة البترول في الدول الأعضاء في ظل الظروف والمتغيرات التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف بأن زيارته للجزائر تأتي في إطار تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بتطوير التعاون في منظمة الدول المصدرة للبترول، وإطلاع الجزائر على آخر الاستعدادات لمؤتمر الطاقة الذي سيعقد في قطر ديسمبر القادم.

وسيشرف الأمين العام لمنظمة “أوابك”، مساء اليوم، على التوقيع على اتفاقية مع المعهد الجزائري للبترول في مجال التأهيل والتدريب.

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