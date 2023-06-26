عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التحضيرات الأخيرة قبل بدء العرض الخاص لفيلم البعبع.. صور

فيلم البعبع
فيلم البعبع

بدأ منذ قليل التحضير لبدء العرض الخاص لفيلم البعبع ؛ وذلك في مول كايرو فيستفال بالتجمع الخامس .

ومن المنتظر حضور نجوم الفيلم أمير كرارة  و ياسمين صبري و محمد عبد الرحمن، في مول كايرو فيستفال بالتجمع الخامس .


فيلم البعبع 

يواصل فيلم "البعبع"، للنجم أمير كرارة، تصدره لتريند موقع "تويتر، قبل عرضه في السينمات في موسم عيد الأضحى 2023، حيث استقبل الجمهور تريلر الفيلم والأغنية الدعائية بردود أفعال إيجابية.

ونجح الفيلم في تصدر تريند تويتر في مصر وظل على القمة لمدة ساعات، تزامناً مع طرح الأغنية الدعائية للفيلم والتي غناها المطربان رضا البحراوي ومسلم وحملت عنوان "لفينا الدنيا" وحققت أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، حيث تداولها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ونجح الفيلم في تصدر تريند تويتر في دولة الإمارات العربية المتحدة ، على الرغم من سيطرة الأحداث السياسية على تريند تويتر في كل الدول بسبب أزمة روسيا، حيث احتل المرتبة الأولى متفوقاً على العديد من التريندات الهامة، كما ظهر في أهم التريندات في عدد من الدول الخليجية الأخرى.

ودارت أغلب تويتات الجمهور حول مقاطع من تريلر الفيلم الذي طُرح للجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وحقق ملايين المشاهدات، حيث نال أبطال الفيلم بالكامل إشادات كبيرة من جانب الجمهور بالإضافة إلى تعبير الجمهور عن انتظارهم لطرح الفيلم في السينمات لمشاهدة أمير كرارة الغائب عن السينما منذ سنوات.

أغنية "لفينا الدنيا" من كلمات فليبينو، ألحان أحمد طارق يحيي ومسلم، توزيع أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، أورج أسامة الصغير وساكسوفون الشيخ.

 

أبطال فيلم البعبع

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وسيتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم البعبع
فيلم البعبع
فيلم البعبع
فيلم البعبع
فيلم البعبع
فيلم البعبع
فيلم البعبع
فيلم البعبع
البعبع فيلم البعبع أمير كرارة ياسمين صبري محمد عبد الرحمن أبطال فيلم البعبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

20 سنة بيحوّشوا فلوس الحج.. دخلت مكة بأختها وهترجع لوحدها

قائد فاجنر يخرج عن صمته لأول مرة منذ فشل تمرده على روسيا

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

موضوعات متعلقة

غدا .. أبطال فيلم البعبع يحتفلون بالعرض الخاص في التجمع الخامس

بالصور.. نجم مسرح مصر ينتهي من تصوير مسلسل رووف كافيه

بشري تطرح ديو سلام عليكم مع المغني الأذربيجاني Azzamchik

أحمد خالد صالح أحدث المنضمين لفيلم الفستان الأبيض مع ياسمين رئيس

أخبار الفن.. زوجه مصطفى قمر تنضم لفيلمه.. وخالد عليش يستغيث لرؤية ابنته

في ذكرى ميلاد محرم فؤاد.. تعرف على حقيقة ارتباطه بميرفت أمين

فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهى ليلي

مش عارف أشوفك .. خالد عليش يوجه رسالة مؤثرة لابنته

ترشيحاتنا

سلمى الشيمي “كعب داير”| محاكمة جديدة لعارضة أزياء الفراعنة المثيرة للجدل بتهمة خدش الحياء.. إيه الحكاية؟!

المبتهل أحمد عاشور: مصر ولادة في مجال الإنشاد الديني.. فيديو

المايسترو أمير عبد المجيد يوجه رسالة قوية لـ حسن شاكوش وحمو بيكا

مسؤولون أمريكيون يعلنون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

رغم اعتراضات أمريكا.. إسرائيل تخطط لبناء 5,700 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أركان الحج وواجباته السبعة .. تعرف عليها بالتفصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القشة والكرشة والممبار

وزير الصحة يتابع مؤشرات أداء حملة 100 يوم صحة من العاصمة الإدارية

اوعي تشتريها.. علامات تدل على أن اللحوم كبيرة العمر

ظهور كائنات بحرية غريبة يثير قلقا في بريطانيا.. ما القصة؟

فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

أحمد حلمي يطرح أغنية أوووه من مسرحية ميمو.. فيديو

سنين شايلني وفي ضهري.. تعليق مؤثر من مريم الخشت لخطيبها.. شاهد

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ